У спокусливому боді: Ешлі Грем показала гарячі кадри в нижній білизні

Ешлі Грем, головна тема мікроблогу якої останнім часом – вагітність і майбутнє материнство, все ж радує іноді і «горячими» кадрами. Дівчина займається випуском своєї лінії білизни і купальників, а також рекламує продукцію Addition Elle для пишних жінок. Так що матеріалу у неї багато.

Ешлі демонструє білизну (фото: instagram.com/ashleygraham)

Кілька годин тому 31-річна красуня показала нове фото, де вона приміряла спокусливе боді з мереживом. Ешлі, до речі, не стала знову ретушувати нерівності шкіри і розтяжки. Тим не менш кадр вийшов чуттєвим і спекотним. Грем прогнулася, демонструючи спокусливі вигини свого розкішного тіла і пишні груди. За кілька годин кадр набрав масу лайків та коментарів. «Відчуваю себе дуже добре в цій білизні...», – підписала фото Ешлі, пообіцявши всім шанувальникам знижку на колекцію.

Ешлі не може натішитися своєю вагітності (відео: instagram.com/ashleygraham)

В основному ж пишнотіла модель не втомлюється радіти вагітності і намагається всіляко її підкреслити. Так, днями вона приміряла леопардове міні-плаття з довгими рукавами і великим декольте. Дівчина не змогла пройти повз своє відображення в ліфті, причому фото їй здалося мало. Ешлі почала демонструвати кругленький животик, виконуючи досить кумедний танець з відвертими рухами. Судячи з усього, майбутня мама і її малюк почувають себе чудово.

Ешлі любить відверті знімки (фото: instagram.com/ashleygraham)

сОтаннім часом популярність Ешлі різко зросла. Що позначилося і на кількості її фоловерів. Так, цифра в її мікроблозі вже досягла рекордної позначки 9 мільйонів. У зв'язку з цим Грем не стримала слів подяки. «9 мільйонів! Я просто хотіла сказати спасибі 9 мільйонів разів! Ці останні кілька тижнів були вихором в кращому вигляді, і я завжди вдячна за постійну любов і підтримку від усіх вас. Іноді це схоже на сон, спасибі за ваше щоденне натхнення, яке підтримує мене!», – написала зірка.