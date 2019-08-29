Спокуслива наїзниця: напівгола Белла Хадід блищить в новій зйомці для відомого глянцю

Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

22-річна зірка знялася в новій провокаційній зйомці

Белла Хадід відома своєю любов'ю до відвертих кадрів, а також до коней. І у вересневому випуску V Magazine вона продемонструвала обидві ці пристрасті. Дівчина взяла участь у зйомці, присвяченій останній колекції Карла Лагерфельда для Fendi.

«На честь останньої колекції Карла Лагерфельда для Fendi, досвідчена наїзниця Белла Хадід демонструє чистокровний смак. Хадід кидається вперед, просуваючи будинок на новий рівень під керівництвом Сільвії Вентуріні». Так описали нову кавер-сторі на сторінці бренду в Instagram.

Белла в новій зйомці (фото: instagram.com/vmagazine)

Зйомка вийшла незвичайною. Белла приміряла вишукані речі, в яких відчувається дух модного будинку. Жакети, плащі, цікаві головні убори – все нагадує про наближення осені та обіцяє зробити її затишною і стильною.

Спекотна красуня Белла не може без оголених фото (фото: instagram.com/vmagazine)

Не обійшлося і без спокусливих кадрів. На одному фото молодша Хадід постала в брюках з високою посадкою і шовковій блузі, яку одягла на голе тіло. Оголені груди Белли, злегка розпатлана мокра укладка, чуттєвий макіяж і бездоганне світло, яке кидає золотисті відблиски на юну красуню – навіть у доволі класичну зйомку майстрам вдалося внести нотку сексуальності, притаманної популярній моделі.

Белла з дитинства любить коней (фото: instagram.com/bellahadid)

Сама Белла поділилася на своїй сторінці роликом, де вона сидить на коні в розкішному вбранні. У пості вона згадала Карла Лагерфельда, а також всіх майстрів.

Белла і Джіджі (фото: instagram.com/bellahadid)

Нагадаємо, любов до коней сестрам Хадід прищепили з дитинства. Вони часто гостювали у бабусі по материнській лінії, де є ферма і стайня. Досі знамениті на весь світ моделі періодично викладають кадри з будинку, який їм дуже дорогий. Кілька місяців тому вони зібралися там всією сім'єю, щоб відзначити день народження бабусі. Джіджі з такого приводу написала зворушливий пост, супроводивши його фото з сестрою, мамою та бабусею, а також улюбленцями сім'ї – кіньми.