Спокуслива Мальвіна: напівгола Вінні Харлоу з блакитним волоссям блищить в Нью-Йорку

Вінні Харлоу – відома модель, активістка і борець за справедливість – нещодавно спробувала себе в новій ролі. Дівчина спільно з популярною бізнес-вумен Кім Кардашьян розробила нову лінію косметики для бренду KKW Beauty. Серія, натхненна 90-ми, носить нехитру назву KKW X WINNIE Collection містить все для трендового мейк-апу. Нещодавно Вінні вирішила показати це на своєму прикладі.

Вінні на показі Ріанни (фото: instagram.com/winnieharlow)

Вона опублікувала фото з Нью-Йорка з яскравим макіяжем і вказала, що зробила його саме за допомогою нової серії. «Швидко створила собі макіяж за допомогою палітри @kkwbeauty x Winnie, використовуючи Cocoa Bean Kintsugi & Confidence idence. Я не можу передати, наскільки універсальна ця палітра», – написала відома модель. Потрібно зазначити: не менше, ніж макіяж, в очі кидається її яскравий образ. Дівчина показала відразу кілька кадрів незвичайного лука.

Вінні обожнює міняти колір волосся (фото: instagram.com/winnieharlow)

Вінні позує в блакитній сукні з високим розрізом на нозі і голою спиною – сукня практично повністю оголила досконале тіло зірки. Цьому, втім, сприяє і поза Харлоу, яка присіла і спокусливо прогнулася. Доповнюють вбрання масивні білі кросівки, блакитні сонцезахисні окуляри і родзинка лука – яскраво-блакитне волосся з синіми кінчиками.

В такому вбранні дівчина відправилася на вечірку-афтепаті, присвячену презентації нової колекції білизни Ріанни SavagexFenty. Вінні у своїй манері веселилася, танцювала, пила коктейлі і викладала ролики собі в мікроблог.

Макіяж вона створила за допомогою нової лінійки (фото: instagram.com/winnieharlow)

До речі, з образами і кольором волосся Вінні експериментує досить часто. Крім досить «звичайного» блонда, каштанового і темно-русявого, вона вже встигла показатися світу з рожевим і фіолетовим волоссям. Так що блакитний – яскраве поповнення в колекції хамелеона Харлоу.