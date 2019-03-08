Спокуслива Ірина Шейк знялася напівоголеною в пікантних бюст'є (фото)

Модель позує в корсетах 1990-х років

Ирина Шейк стала одной из ведущих героинь яркой фотосессии для выставки "Thierry Mugler: Couturissime". Экспозиция посвящена культовому французскому модельеру — Тьери Мюглер. Это первая в мире выставка его творчества. Стартовала она 2 марта в музее изящных искусство Монреаля, где выставлено более 140 фантастических нарядов и различных аксессуаров от талантливого дизайнера.

Супермодель Ирина Шейк также сыграла свою немаловажную роль. 33-летняя модель приняла участие в роскошной фотосессии, позируя в раритетных нарядах от Mugler.

Выставка, которая продлится до 8 сентября, покажет удивительный творческий путь Мюглера с 1973 по 2001 годы. Гости смогут увидеть не столько наряды и аксессуары, но также духи, эскизы и уникальные глянцевые фото.

Так, Ирина примерила роскошный металлический бюстье под золото из коллекции Mugler осень 1995 Haute Couture. Впервые на подиуме его демонстрировала супермодель Надя Ауэрман (47 лет). В комплект также входят металлические перчатки и шлем.

Фото: instagram.com/alixmalka

Также Ирина позировала в оригинальном корсете под краску от Mugler "Signature" ("подпись"). Этот элемент гардероба дизайнер создал еще в 1990 году. В свое время в fashion-съемке в нем позировала Клаудия Шиффер.

Ирина Шейк в корсете "Signature" (фото: instagram.com/alixmalka)

Еще одно необычное творение Тьери Мюглер. Роскошное черное боди-корсет с насыщенными чреными вставками и пайеток модная публика увидела во время показа новой коллекции осень-зима 1998 Haute Couture.

Фото: instagram.com/alixmalka

Еще одно фото — Ирина демонстрирует роскошный красный корсет Mugler сезона весна-лето 1992. А также обильно декорированную ковбойскую шляпу.

Фото: instagram.com/alixmalka

И наконец один из самых необычных корсетов — в видео передней части мотоцикла: с фарами и зеркалами. Также из коллекции Mugler весна-лето 1992. Впервые его продемонстрировала шведская фотомодель и актриса Эмма Виклунд.

Видео: instagram.com/irinashayk

Кстати, этот образ также появлялся в известном клипе Джорджа Майкла Тoo Funky (1992 год). В клипе вместе с Виклунд засветилась также супермодель Линда Евангелиста. Ну а певец Джордж Майкл выступал в роли оператора, снимавшего входы моделей. Видео Тoo Funky стало в свое время скандальным из-за чрезмерной откровенности. В итоге этот клип назвали одним из самых провокационных у Джорджа Майкла.

Напомним, до этого Ирина Шейк в неожиданно строгом образе для рекламной кампании Burberry.

Также напомним, что Ирина Шейк появилась на церемонии Оскар 2019 в сексуальном платье Burberry и с новой стрижкой.