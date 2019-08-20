Спокуслива бунтарка: Вінні Харлоу блищить у відвертому образі з голими грудьми

Вінні Хорлоу, яка не так давно відзначила 25-річчя, вміє хвилювати серця користувачів мережі. Дівчина володіє розкішними зовнішніми даними і безсумнівним почуттям смаку. А тому регулярно публікує у своєму мікроблозі образи один іншого яскравіше і провокативніше. Вона обожнює щось сміливе, часом екстравагантне і максимально відверте.

Вінні у черговому дерзкому образі (фото: instagram.com/winnieharlow)

Приклад тому – останній її лук. Вінні наділа блакитні джинси з високою посадкою, кроп-топ червоного відтінку, світло-бузкового кольору мереживний бюстгальтер, під яким відмінно видно її голі груди. Доповнюють образ яскравий макіяж з червоними тінями, такого ж відтінку губами і помітними аксесуарами. Масивні сережки, золоті підвіски, намисто, золотистий годинник...

Окремо варто згадати зачіску – дрібні кіски, зібрані у високий хвіст на потилиці. Вінні спирається на фото на червоне авто, всім виглядом даючи зрозуміти, що бунтарський дух і волелюбність нью-йоркській молоді тече в її жилах також.

Вінні личить будь-яке вбрання (фото: instagram.com/winnieharlow)

«Не тікай від мене, друже... макіяж від мене!», – написала під фото знаменита канадська модель. А шанувальники тут же засипали її захопленнями: «вау!», «ти розкішна», «люблю»...

Нагадаємо, Вінні – одна з найпопулярніших у світі моделей. А до того ж найбільш епатажних і непередбачуваних. На світські заходи вона часто одягає «голі» сукні, а менш гламурні тусовки може відвідати і зовсім з голими грудьми. На святкування свого дня народження вона обрала сукню з сріблястими блискітками і камінням, яка показало її розкішне тіло у всій красі.

Харлоу в леопардовому комбінезоні (фото: instagram.com/winnieharlow)

А нещодавно вона доповнила своє nude-«портфоліо» фото в леопардовому напівпрозорому комбінезоні і на високих підборах. Дівчина взяла участь у сексуальній зйомці, виклавши в мережу безліч знімків з зухвалими підписами. Фолловери моделі, що обожнюють її пристрасну натуру, залишилися в повному захваті.