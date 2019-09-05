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Занадто гаряче: напівгола Ірина Шейк блищить у чуттєвої зйомці

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Модель похвалилася новою роботою

Ірина Шейк, особисте життя якої так хвилювало всіх ще місяць тому, нарешті зуміла перемкнути увагу своїх активних фоловерів на її роботу. Дівчина показала черговий успішний проект – вона стала обличчям нової лінії всесвітньо відомого бренду Calvin Klein.

Ірина в новій кампанії (фото: instagram.com/irinashayk)

33-річна красуня виклала на своїй сторінці вельми спокусливий кадр – напівоголена, Ірина тримає в руках сумочку з нової колекції. На дівчині надітий чорний кроп-топ з чималим вирізом і об'ємними рукавами, частково вона прикрилася сумкою. Але тендітні плечі, довгі стрункі ноги і витончені руки все ж на першому плані.

Ірина – майстер перевтілень (фото: instagram.com/irinashayk)

Волосся Ірині гладко зачесали, а макіяж зробили в стилі жінки-вамп: з виразними підведеними очима і чуттєвими губами. Останній штрих – великі сережки-кільця і манікюр в натуральних тонах. У підписі Ірина зазначила, що нову колекцію сумочок вже можна знайти за посиланням.

Виглядає модель, як завжди, чарівно, так що менше за годину її фото зібрало близько 100 000 лайків. А в коментарях переважає емодзі вогню.

Фото Пітера Ліндберга (фото: instagram.com/irinashayk)

На днях Ірина також приєдналася до сумного флешмобу і опублікувала фото, зроблені легендарним німецьким фешн-фотографом Пітером Ліндбергом. Нагадаємо, він помер 3 вересня на 75-му році життя. Смерть маестро була несподіваною для всіх. Останнім часом він багато працював. Один з останніх проектів – вересневий випуск британського Vogue, запрошеним редактором якого була Меган Маркл. Спеціально для відомого глянцю фотограф зняв 15 героїнь. Цим сильним жінкам, які прагнуть змінити світ на краще, він і був присвячений.

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