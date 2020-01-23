Сяюча Тіна Кароль схвилювала сексуальними вигинами в "космічній" сукні

Тіна Кароль останнім часом все частіше робить ставку на свою сексуальність, і незмінно виграє. В Instagram українська поп-діва часто публікує пікантні фото в неймовірних вбраннях і хвилюючих позах, не втомлюючись дражнити своїх шанувальників. Приміром, нещодавно вона з'явилася перед підписниками в одному короткому кардигані, оголивши спину і стрункі ніжки. А цього разу Тіна сфотографувалася в більш стриманому, але не менше сексуальному образі – "космічному" вбранні від українського бренду.

"Стьобана" сукня відтінку металік з асиметричним подолом з нової весняно-літньої колекції GUDU в точності повторює форми поп-діви. Хоч вбрання і повністю закрите, воно підкреслює всі достоїнства фігури співачки. Вона доповнила сяючий образ срібними туфлями від Yves Saint Laurent.

Її волосся пукладене в традиційні природні хвилі і акуратно заколоте з одного боку. До речі, в цьому ж вбранні зірка засвітилася в кліпі на композицію "Иди на жизнь".

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники Тіни буквально втратили мову – їх захопила і сяюча сукню зірки, і її образ в цілому.

Дуже гарна

Чим скромніше, тим сексуальніше

Дуже красиво

Неперевершена

Королева

Ві неймовірна!

Шикарна

Ти як бенгальський вогонь

Вау, яке плаття. Напевно, важке

Ти чарівна! Примадонна України! Будь щаслива!

Чарівна

Дівчина-мрія

Скріншот коментарів

Раніше Тіна Кароль показала сексуальний образ в пікантному вбранні з корсетним ліфом, в якому красувалася у першому випуску проекту Голос країни 10.