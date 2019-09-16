В шовку і золоті: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє досконале тіло в спокусливому вбранні

Роузі Хантінгтон-Уайтлі продовжує підкорювати мережу стильними нарядами. Не так давно вона показала, які речі варто придбати цієї осені. Гардероб сезону, на її думку, не обійдеться без спідниці міді, топів і високих чобіт. А кілька годин тому одна з найбільш затребуваних моделей у світі наочно продемонструвала, що жіночні сукні в білизняному стилі також нікуди не подінуться.

Роузі в новому образі (фото: instagram.com/rosiehw)

Роузі представила добірку фото, де вона створила новий бездоганний образ – як зазвичай, у всіх деталях. Основу його становила тонка шовкова сукня на бретелях довжиною до щиколоток від російського бренду Bazilika. Фасон з відвертим декольте і улюблений у зірки сліпучо-білий відтінок підкреслили її спортивне тіло і легкий золотистий загар. Доповнили лук бежевого відтінку босоніжки від італійського люкс-бренду Bottega Veneta – саме Роузі, до речі, зробила цю модель з квадратним носком настільки популярною.

Модель завжди ретельно продумує деталі (фото: instagram.com/rosiehw)

Аксесуари, як звичайно, заслуговують окремої уваги. На шиї у британської зірки красувалася масивний золотий ланцюг, на зап'ясті – годинник з ремінцем-«серпантином», а в руках – плетена сумочка-косметичка. Така ж модель часто фігурує в образах Роузі, але в цей раз вона була яскраво-блакитного відтінку, а не бежевого, що додало образу іскристої свіжості. Останній штрих – сонцезахисні окуляри в білій оправі, волосся, що вільно спадало з плечей, і чуттєвий макіяж.

Роузі часто вибирає білий (фото: instagram.com/rosiehw)

Кадри Роузі розбавила атмосферними підписами: «зісковзнути у вересень», «крижаний холод», «шовкове ковзання»... Від таких нарядів, а ще більше – від форми Роузі – послідовувачі залишилися в повному захваті. «Де я можу придбати таку ж сукню?», «як ти прекрасна», «чи можу я бути цією жінкою?», – вони засипали питаннями зірку. Цікаво, що дівчина із задоволенням відповідала першим коментаторам, направляючи їх на сторінку бренду.