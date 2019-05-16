У сітях на голе тіло: Вінні Харлоу захоплює спортивною фігурою

Вінні Харлоу останнім часом частіше з'являється в мережі в купальниках, ніж в звичайному одязі. Здається, дівчина продемонструвала вже моделі всіх кольорів і фасонів. Але сама незвичайна манекенниця у світі завжди знайде, чим здивувати. Цього разу вона постала перед фоловерів у бікіні і в майці, що нагадує рибальські сіті. Напівпрозоре вбрання повною мірою продемонструвало спортивну фігуру Вінні.

Вінні Харлоу в спокусливому образі (фото: instagram.com/winnieharlow)

Дівчина бере участь у конкурсі для журналу Sports Illustrated Swimsuit, а тому попросила фанатів проголосувати за неї. А до того ж пообіцяла вислати копії 10-ти щасливчиків. А також поспішила у своїй звичній манері надихнути їх, заявивши, що кожен при бажанні зможе прикрасити випуск чергового номера.

Послідовувачі Вінні тут же почали бурхливо коментувати пост, не залишивши без уваги і красу своєї улюблениці.

"Твоє обличчя виглядає дуже глузливо, моя любов. Все ще абсолютно приголомшлива. Я залишуся з тобою"

"Ви така чудова жінка!"

"Прекрасна"

"Відмінний купальник і чудова жінка"

"Йди до своєї мети, королева"

"Обожнювана"

"Гарна, як завжди"

"Я хотіла б поговорити з тобою, ти мій кумир"

"Така природна краса. Будь ласка, приїжджайте в Австралію"

"Ти сяєш і виглядаєш королевою з острова"

"Ти красива! Неймовірне фото, привіт з Перу"

"Боже мій, зразок для наслідування... Виглядаєш чудово"

Як відомо, співачка обожнює мотивувати своїх фоловерів на досягнення. І буквально змушує вірити у себе на прикладі власного життя. Так, в одному з недавніх постів вона поділилася радісною новиною, що ще одна її мрія – побувати на концерті улюбленого виконавця – збулася.

Вінні Харлоу і американський виконавець Омарион (фото: instagram.com/winnieharlow)

"О-О... Всі мої дитячі мрії збулися під час туру "Тисячоліття" Омариона. Я кажу тобі зараз: я спала з твоїм плакатом поруч, він був на моїй подушці, поки мій двоюрідний брат не розірвав її, і я знайшла тебе на наступного ранку, розірваного на шматки коло мого ліжка. І спасибі за те, що відростив волосся, тому що я плакала, коли ви їх стригли", – написала вона в своєму мікроблозі. А в численних сториз дівчина, яка обожнює тусовки, не забула показати, як веселиться на концерті з подругами.

Вінні Харлоу – приклад для наслідування для багатомільйонної армії передплатників (фото: instagram.com/winnieharlow)