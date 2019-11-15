Секс-символ назавжди: 55-річна Моніка Беллуччі вийшла у світ в напівпрозорой сукні Ralph Lauren

Моніка Беллуччі, яку не так давно "звинувачували" в різко змарнівшому вигляді, вирішила довести, що вона як і раніше прекрасна. Учора ввечері, 14-го листопада, актриса відвідала прем'єру документального фільму Very Ralph, присвяченого легендарному модельєрові Ральфу Лорену. На вишуканому івенті зібралися зоряні шанувальники і близькі друзі 80-річного модельєра: Летиція Каста, Ізабель Аджані, а також італійський секс-символ Моніка Беллуччі.

Моніка з Ральфом Лореном (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Гостей іменитий дизайнер разом зі своєю дружиною зустрічав в розкішному готелі "Марсель Дассо". Сам він обрав для вечора образ спортивний: на Ральфі була одягнута чорно-біла гоночна курточка з червоною смугою і кольоровими нашивками, вільного крою штани, а також кросівки. Інші присутні дотримувалися більш суворого дрес-коду.

Так, дружина Лорена – Рікі – обрала строгий костюм, який одягла з білою сорочкою і краваткою. Французька модель Летиція Каста вибрала образ жіночний і сексуальний – вона приміряла сукню в білизняному стилі на тонких бретелях, яку доповнила великими сережками. Ізабель Аджані була в класичному чорному костюмі.

Актриса любить відверті вбрання (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Але затьмарила всіх, мабуть, вічно молода Моніка Беллуччі, яка прийшла на захід у відвертому вбранні від одного зі своїх улюблених дизайнерів. Закрита сукня з довгими рукавами, білими манжетами та коміром, вона з першого погляду створювала враження суворого. Сексуальним його зробили деталі. Зшите з напівпрозорої чорної тканини з візерунками, воно відкривало чорний корсет, надітий під нього, і демонструвало апетитні форми 55-річної зірки. На талії Моніка прикрасила його тонким ременем коричневого відтінку, а в руки взяла міні-сумочку йому в тон.

Моніка як і раніше хвилює шанувальників красою (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

"Минулої ночі з містером Ральфом Лореном з нагоди показу документального фільму Very Ralph", – коротко підписала красуня фото з майстром, яке опублікувала у себе в міктроблозі. Нагадаємо, стрічку Very Ralph режисер Сьюзен Лейсі представила до 80-річного ювілею дизайнера. Робота над нею йшла цілих чотири роки. Тут про Лорена встигли висловитися маса геніальних друзів майстра: Анна Вінтур, Наомі Кемпбелл, Хілларі Клінтон і навіть Карл Лагерфельд.