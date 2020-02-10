Найспокусливіша: 50-річна Дженніфер Лопес вразила апетитними формами в пікантному вбранні

Дженніфер Лопес стала однією з найяскравіших зірок на вечірці на честь «Оскара» 2020. До того ж 50-річна зірка може сміливо забирати собі звання найвідвертішої знаменитості. Для такої урочистої події знаменита красуня вибрала блискучий у всіх сенсах наряд, який ледь прикривав пишні форми діви.

Дженніфер в новому образі (фото: instagram.com/jlo)

Співачка одягла розкішну зелену сукню в підлогу, розшиту блискучими паєтками. На тонких бретельках, з глибоким декольте, високим розрізом по нозі і вирізом на стегні, вона підкреслила стрункі ноги Лопес, пишні стегна і її розкішні груди. Виглядала Дженніфер спокусливо і стильно, склавши виразний контраст з більшістю знаменитостей, що прийшли на вечір в закритих вбраннях.

Співачка підкорила мережу (фото: instagram.com/jlo)

Доповнили вбрання сріблясті босоніжки на величезних підборах, золотистий клачт і прикраси з дорогоцінними каменями – вишукані браслети і сережки. Волосся зірці «Стриптизерок» поклали в класичну зачіску подібних вечорів – голлівудську хвилю. А в макіяжі з допомогою накладних вій підкреслили очі і золотисту шкіру.

«Танцюйте всю ніч безперервно, живіть своїм життям і залишайтеся молодими на танцполі», – так підписала фото в своєму мікроблозі зірка, надихнувши мільйони фоловерів на не менш красномовні компліменти. «Фантастично красива», «О боже», «Перша завжди», «Просто досконала»...

Дженніфер, як завжди, розкішна (фото: instagram.com/jlo)

У сторіз Дженніфер додала фото в повний зріст, давши розглянути свій образ з усіх боків. Сама зірка явно залишилася в захваті від свого образу. «Готова до оскаровскому удару», – залишила Лопес красномовний підпис.

Нагадаємо, незабаром зірка зі своїм коханим збираються одружитися, і вже зараз співачка підбирає весільний образ. Напевно, він буде містити всі улюбленішими елементи образів Лопес: блискітки, спокусливі деталі, і буде не менш спокусливим і блискучим.