Сама пишнотіла модель світу повністю оголилася на камеру

Тесс важить 155 кілограмів і абсолютно не комплексує з цього приводу

33-летняя американская модель plus size Тесс Холлидей поразила поклонников откровенным фото - на своей странице в Instagram девушка опубликовала снимок, на котором она полностью обнажена. При этом вместе с пышнотелой красоткой позировал ее друг, музыкант Брэд Уолш - также без одежды.

На фото Тесс стоит боком вполоборота к камере, а ее партнер сидит у ее ног, обнимая ее за ногу и прижавшись к бедру модели.

"Когда дружба и виски становятся искусством", - подписала публикацию Холлидей.

Фото: (instagram.com/tessholliday)

Подписчики пришли в восторг от нового снимка plus size красотки и в очередной раз восхитились отсутствием у нее каких бы то ни было комплексов.

"Очень красиво";

"Хотела бы я иметь твою уверенность в себе. Ты красотка";

"Это абсолютно потрясающе";

"Ты источник вдохновения и придаешь мне уверенности в себе. Большое спасибо, Тесс, красивая леди с формами", - пишут фолловеры модели.

Отметим, что Тесс весит 155 килограммов и известна как самая полная модель в мире, однако саму девушку это совершенно не смущает и она нередко снимается в весьма пикантных фотосессиях и пропагандирует любовь к своему телу.

Холлидей замужем и воспитывает двоих сыновей.

Напомним, пышнотелая модель Тесс Холлидей поразила прозрачным костюмом на Хэллоуин. 155-килограммовая девушка изображала сексапильный скелет.

Мы также писали, что пышнотелая модель Эшли Грэм засветила аппетитные формы в купальнике.

Кстати, ранее американская модель формата plus size Эшли Грэм в образе сексапильной селянки снялась в довольно необычной фотосессии для парижского Vogue.