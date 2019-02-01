Сама пишнотіла модель світу повністю оголилася на камеру

Тесс важить 155 кілограмів і абсолютно не комплексує з цього приводу
33-летняя американская модель plus size Тесс Холлидей поразила поклонников откровенным фото - на своей странице в Instagram девушка опубликовала снимок, на котором она полностью обнажена. При этом вместе с пышнотелой красоткой позировал ее друг, музыкант Брэд Уолш - также без одежды.
На фото Тесс стоит боком вполоборота к камере, а ее партнер сидит у ее ног, обнимая ее за ногу и прижавшись к бедру модели.
"Когда дружба и виски становятся искусством", - подписала публикацию Холлидей.
Фото: (instagram.com/tessholliday)
Подписчики пришли в восторг от нового снимка plus size красотки и в очередной раз восхитились отсутствием у нее каких бы то ни было комплексов.
"Очень красиво";
"Хотела бы я иметь твою уверенность в себе. Ты красотка";
"Это абсолютно потрясающе";
"Ты источник вдохновения и придаешь мне уверенности в себе. Большое спасибо, Тесс, красивая леди с формами", - пишут фолловеры модели.
Отметим, что Тесс весит 155 килограммов и известна как самая полная модель в мире, однако саму девушку это совершенно не смущает и она нередко снимается в весьма пикантных фотосессиях и пропагандирует любовь к своему телу.
Холлидей замужем и воспитывает двоих сыновей.
Напомним, пышнотелая модель Тесс Холлидей поразила прозрачным костюмом на Хэллоуин. 155-килограммовая девушка изображала сексапильный скелет.
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Кстати, ранее американская модель формата plus size Эшли Грэм в образе сексапильной селянки снялась в довольно необычной фотосессии для парижского Vogue.