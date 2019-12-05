В рожевих воланах і з голими ногами: Дженніфер Лопес в невагомій сукні красується на обкладинці глянцю

Дженніфер Лопес в цьому році побила свій власний рекорд за кількістю успішних проектів. Зірка, якій у липні виповнилося 50 років, зробила грандіозний концертний тур, знялася в новому фільмі, а ще – нарешті отримала заповітне кільце від свого коханого чоловіка, Алекса Родрігеса. Всі ці теми зробили її однією з найбільш обговорюваних персон у світі, змусивши численні журнали навперебій робити з нею інтерв'ю.

Дженніфер Лопес прикрасила нову обкладинку (фото: instagram.com/People)

Цього разу вона прикрасила обкладинку People. Глянець для свого нового номера запросив одразу чотирьох героїнь. Компанію Лопес склали Мішель Обама, Дженніфер Еністон, а також Тейлор Свіфт.

Глянець представив відразу 4 обкладинки (фото: instagram.com/People)

Дженніфер у фотосесії приміряла незвичайне розкішне плаття, зшите з рожевого тюлю. Піна воланів, тим не менш, не змогла сховати красу і стрункість ніг співачки та її нев'янучу молодість. Мейк-ап зірці зробили з коричневими smoky, а волосся поклали в ефектну укладку. З аксесуарів на ній було тільки обручка, що вельми символічно.

Дженніфер в невагомій сукні (фото: instagram.com/jlo)

"Це просто доказ, що мрії збуваються", – сказала Дженніфер в інтерв'ю. За її словами, зараз вона знаходиться в тому періоді свого життя, коли все максимально гармонійно. "Я відчуваю себе більш впевнено і в злагоді з тим, хто я є, і більше знаю про те, що я принесу в цей світ, але це було грандіозна подорож", – говорить Лопес, яка називає себе в першу чергу мамою.

"Коли ви знайдете себе, дійсно знайдете себе, ось тоді все стане на свої місця", – не втомлюється захоплюватися Дженніфер. І додає: "Але ви повинні працювати над цим і не здаватися. Ключ у тому, щоб не здаватися. Для мене це не вибір. Ти не можеш зупинитися".

Співачка виглядає, як завжди, розкішно (фото: instagram.com/jlo)

Сьогодні, за словами співачки, найголовніша складність для неї – це просто знайти час, щоб насолодитися своїми успіхами і нагородами року. "Я намагаюся зробити глибокий вдих і насолоджуватися цим моментом!".