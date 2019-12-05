ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В рожевих воланах і з голими ногами: Дженніфер Лопес в невагомій сукні красується на обкладинці глянцю

Lite » Мода 05.12.2019 - 19:28
В рожевих воланах і з голими ногами: Дженніфер Лопес в невагомій сукні красується на обкладинці глянцю
Дженніфер Лопес (фото: instagram.com

Співачка дала нове інтерв'ю

Дженніфер Лопес в цьому році побила свій власний рекорд за кількістю успішних проектів. Зірка, якій у липні виповнилося 50 років, зробила грандіозний концертний тур, знялася в новому фільмі, а ще – нарешті отримала заповітне кільце від свого коханого чоловіка, Алекса Родрігеса. Всі ці теми зробили її однією з найбільш обговорюваних персон у світі, змусивши численні журнали навперебій робити з нею інтерв'ю.

В рожевих воланах і з голими ногами: Дженніфер Лопес в невагомій сукні красується на обкладинці глянцюДженніфер Лопес прикрасила нову обкладинку (фото: instagram.com/People)

Цього разу вона прикрасила обкладинку People. Глянець для свого нового номера запросив одразу чотирьох героїнь. Компанію Лопес склали Мішель Обама, Дженніфер Еністон, а також Тейлор Свіфт.

В рожевих воланах і з голими ногами: Дженніфер Лопес в невагомій сукні красується на обкладинці глянцюВ рожевих воланах і з голими ногами: Дженніфер Лопес в невагомій сукні красується на обкладинці глянцюВ рожевих воланах і з голими ногами: Дженніфер Лопес в невагомій сукні красується на обкладинці глянцюГлянець представив відразу 4 обкладинки (фото: instagram.com/People)

Дженніфер у фотосесії приміряла незвичайне розкішне плаття, зшите з рожевого тюлю. Піна воланів, тим не менш, не змогла сховати красу і стрункість ніг співачки та її нев'янучу молодість. Мейк-ап зірці зробили з коричневими smoky, а волосся поклали в ефектну укладку. З аксесуарів на ній було тільки обручка, що вельми символічно.

В рожевих воланах і з голими ногами: Дженніфер Лопес в невагомій сукні красується на обкладинці глянцю

Дженніфер в невагомій сукні (фото: instagram.com/jlo)

"Це просто доказ, що мрії збуваються", – сказала Дженніфер в інтерв'ю. За її словами, зараз вона знаходиться в тому періоді свого життя, коли все максимально гармонійно. "Я відчуваю себе більш впевнено і в злагоді з тим, хто я є, і більше знаю про те, що я принесу в цей світ, але це було грандіозна подорож", – говорить Лопес, яка називає себе в першу чергу мамою.

"Коли ви знайдете себе, дійсно знайдете себе, ось тоді все стане на свої місця", – не втомлюється захоплюватися Дженніфер. І додає: "Але ви повинні працювати над цим і не здаватися. Ключ у тому, щоб не здаватися. Для мене це не вибір. Ти не можеш зупинитися".

В рожевих воланах і з голими ногами: Дженніфер Лопес в невагомій сукні красується на обкладинці глянцю

Співачка виглядає, як завжди, розкішно (фото: instagram.com/jlo)

Сьогодні, за словами співачки, найголовніша складність для неї – це просто знайти час, щоб насолодитися своїми успіхами і нагородами року. "Я намагаюся зробити глибокий вдих і насолоджуватися цим моментом!".

В шкірі і ланцюгах: напівоголена Дженніфер Лопес знялася для відомого глянцю Напівоголена і в компанії коханого: Дженніфер Лопес блищить в новій гламурній зйомці
Новини України Дженніфер Лопес
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся