Розкішна жінка: Елізабет Херлі блиснула ідеальною фігурою і пишними грудьми

Елізабет Херлі обожнює світські тусовки. 54-річна актриса завжди намагається підкреслити, що виглядає вона просто приголомшливо. Йього разу знаменита красуня вирушила на захід, влаштований інтернет-медіакомпанією BuzzFeed в Нью-Йорку. На івент вона підібрала стильний лук, що складається з картатого сірого комбінезона з кокетливим рядом гудзиків на грудях, широкими брюками з відвертим декольте, під яким проглядалася нижня білизна, і чорних босоніжок на високих підборах. Завершували образ дрібні сережки з камінням.

Елізабет Херлі в новому образі (фоо: instagram.com/elizabethhurley1)

Волосся зірка виклала легкими хвилями, а макіяж зробила в сірих тонах і з привабливим блиском на губах. Виглядала вона ефектно і стильно, що вже відзначили не тільки фолловери знаменитої красуні, але і численні світські портали.

Червоний до лиця зірці (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

До речі, нещодавно Елізабет продемонструвала ще один відвертий образ. Вона показала домашнє фото, де сидить на полу, прикрившись червоним шовковим платтям. Підпису вона розповіла, що червоний – її улюблений відтінок давно. «Я ношу багато червоного, але китайський червоний, він же Валентино червоний, безумовно, мій улюблений відтінок. І ідеально підходить для Різдва», – написала Херлі.

Знаменита актриса все так само прекрасна (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Не менш привабливий лук на свята зірка продемонструвала і на шоу Енді Коена. Вона одягла блідо-бузкове плаття з високим коміром і довгими рукавами, суцільно покрите блискітками. Макіяж зробила йому в тон, а волосся поклала в дусі «ангелів» Victoria's Secret. Варто взяти на замітку на період новорічних свят та вечірок!