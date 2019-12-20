Розкішна діва: Кім Кардашьян блиснула пишними формами у відвертих сукнях Thierry Mugler

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка блищить в новій фотосесії

Кім Кардашьян представила нову обкладинку – слідом за Іриною Шейк, яка нещодавно показала фотосесію для 7HOLLYWOOD, знаменитість прикрасила новий номер цього глянцю. У зйомці Кім приміряла вінтажні вбрання від одного зі своїх улюблених модельєрів і близьких друзів – Тьєррі Мюглера, продемонструвавши вкотре свої знамениті форми.

Кім прикрасила нову обкладинку (фото: instagram.com/kimkardashian)

Перший образ – чорне плаття міді, розшите паєтками, з незвичайним ліфом. Лук вона доповнила чорними колготками, класичними човниками, а також перловим намистом, діамантовим браслетом і великими сережками. Завершує все зачіска і макіяж в дусі минулих років.

Другий – не менш привабливий – склали чорне плаття по фігурі з довгими рукавами, високим розрізом, відвертим декольте і коміром. Розбавили його колготки зі стрілками, туфлі на високих підборах і великі сережки з камінням.

Третя обкладинка демонструє Кім на бекстейджі. Вона сидить на високому стільці, в тому ж платті, що і на першій, але зверху накинула біле пальто.

Кім знялася в спокусливій фотосесії (фото: instagram.com/kimkardashian)

І останній образ – максимально спокуслива міні-сукня з лискучими візерунками і сміливим вирізом спереду, що спускається нижче пупка. Вбрання чудово підкреслило спокусливе тіло Кім.

«Це просто мрія», – написала зірка у своєму мікроблозі, продемонструвавши своїм шанувальникам роботи. Першою не втрималася молодша сестра Кім – Кендалл Дженнер. «Так!» – написала дівчина, якій від захвату не вистачило слів. Інші були більш красномовні, засипавши Кім палаючими емодзі і розгорнутими коментарями.

Ще один образ Кім (фото: instagram.com/kimkardashian)

До речі, напередодні Кім була дуже активна в мережі. Крім образів з нової зйомки, вона продемонструвала незвичайний лук в кремових тонах. Для нового виходу в світ зірка приміряла довге плаття з відкритими плечима, яке вдало поєднала з високими чобітьми. Завершили образ високий хвіст і яскравий макіяж.