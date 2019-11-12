Вона розкішна! Кім Кардашьян підкреслила апетитні форми сексуальних сукнею Versace

Кім Кардашьян разом зі своїми сестрами удостоїлася чергової нагороди. Знамените сімейство відзначили на щорічній церемонії нагородження People's Choice Awards, яка пройшла 10 листопада. На захід з'їхалося безліч знаменитостей: тут були співачка Пінк зі своїм чоловіком і двома дітьми, Гвен Стефані і Блейк Шелтон, співачка і актриса Зендая та інші. Премія цікава тим, що нагороди, по суті, роздають самі глядачі, а тому отримати її особливо приємно. "Величезне спасибі всім, хто голосував за нашу сім'ю в номінації "Найкраще реаліті-шоу" на конкурсі People's Choice. Ми вдячні за перемогу!!!", – написала Кім у своєму мікроблозі, додавши також галерею фото.

Кім в новому стильному образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

На івенті вона красується в блідо-зеленого відтінку сукні Versace з принтом пітона, прикрашеній з боків вставками з паєтками – такий крій, до речі, зробив ще більший акцент на знаменитій талії зірки. Плаття на тонких бретелях прикрашає відверте декольте, яке практично повністю оголило груди 39-річної зірки. Доповнювали образ босоніжки тілесного відтінку. Макіяж вона зробила чуттєвий, з бездоганним тоном, блискучими губами, коричневими тінями і розгонистими бровами. Волосся їй поклали в природну сексуальну укладку з нарочито сплутаним волоссям. Також Кім напевно скористалася одним з відтінків засобів для тіла.

Кім на червоній доріжці (фото: instagram.com/kimkardashian)

Сестри Кім також обрали дуже стильні і відверті наряди. Приміром, Кортні блищала в брючному костюмі з блискучими смужками від Dani Michelle, надягнутому на голе тіло – під ним був тільки чорний атласний бюстгальтер. Волосся, зібране у високий хвіст, яскравий макіяж з акцентом на виразні очі і чуттєві губи, а також вишукані прикраси – сексуальний образ для червоної доріжки готовий! Хлое приміряла чорну спідницю і напівпрозору блузку, а Кріс Дженнер, яка також була присутня на івенті, одягла чорний брючний костюм з аплікацією з блискіток.

Кортні Кардашян (фото: instagram.com/kourtneykardash)