Яскрава Леся Нікітюк вразила глибиною декольте у повітряному літньому платті

Леся Нікітюк продовжує засипати шанувальників яскравими образами зі зйомок нового проекту, не упускаючи можливості блиснути стилем і, звичайно ж, підтягнутою фігурою. Нагадаємо, що на даний момент Леся активно знімається у новій програмі "Шалена зірка" на "Новому каналі". Відомо, що нове шоу вийде на екрани вже цієї осені, його ведучою буде Нікітюк. А на шоу будуть приходити українські селебрітіс і лідери думку. Однак у якому саме форматі воно буде проходити, це тримається в таємниці. Навіть сама Леся якось зізнавалася, що за умовами контракту вона не може розголошувати деталей. Зате може демонструвати нові образи зі зйомок! Що і робить "Леді Ле".

Так, в розділі сторіз на своїй instagram-сторінці українська телеведуча показала серію відео, на яких демонструє відразу два яскравих вбрання для зйомок. При цьому Леся зазначає, що наряди були пошиті спеціально для неї.

На першому відео Леся в прямому сенсі виблискує. Телеведуча позує в короткому синьому топі з відкритими плечима. А також в червоній міні-спідниці асиметричного крою. Зазначимо, що топ і спідниця виконані з блискучої тканини. Швидше за все, в паєтках.

Другий образ – романтичне жовте плаття на запах. Із дуже глибоким декольте і високим розрізом на стегні. Сукня додатково декорована повітряними воланами. Вийшло дуже яскраво.

Звичайно ж, Леся поспішила записати кілька відео, знімаючи своє відображення в дзеркалі. Відповідні відео з'явилися в twitter-блозі MyGlamWish.

До речі, до цього Нікітюк вже показувала кілька образів зі зйомок шоу "Шалена зірка". При цьому кожен раз образи дуже відрізняються один від одного і за фасоном, і за "характером".

Спочатку Леся позувала в яскравій жовтій сукні з спідницею-пачкою і корсетом. Сукню виконано з повітряного фатину. Такий образ вигідно підкреслює довгі ніжки телеведучої.

Потім Леся блиснула тонкою талією в облягаючій кораловій сукні. Цікаво, що на цей раз Нікітюк вирішила розбавити свою "рубрику образів", запросивши в гримерку гостя, а саме - співака Микиту Ломакіна. До речі, Микита поділився секретом схуднення.