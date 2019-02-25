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У пишній спідниці: американський актор шокував епатажним вбранням на червоній доріжці Оскар 2019

Lite » Мода 25.02.2019 - 15:39
У пишній спідниці: американський актор шокував епатажним вбранням на червоній доріжці Оскар 2019
Актор Біллі Портер (фото: instagram.com/theacademy)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Костюм популярного актора і співака став одним з найбільш обговорюваних на Оскарі 2019

Оскар 2019 відгримів 24 лютого в Лос-Анджелесі. 91-а церемонія нагородження – найочікуваніша світська подія року. Задовго до цього івенту знаменитості готували вечірні вбрання, щоб справити належне враження на публіку. І тут, мабуть, немає рівних 49-річному Біллі Портеру.

Актор вирішив скласти конкуренцію дамам, які демонструють найрізноманітніші вечірні сукні, а, можливо, і затьмарити їх. Так, зірка серіалів "Отжиг" і "Американська історія жахів", а також фільмах "Ноель" і "Клуб розбитих сердець: Романтична історія", обрав для червоної килимової доріжки епатажний наряд від молодого дизайнера – переможця шоу "Подіум" Крістіана Сіріано. Класичний смокінг зверху і пишна оксамитова спідниця зі шлейфом внизу – таким постав він на головній кінопремії.

Біллі Портер

Біллі Портер в незвичайному вбранні на червоній доріжці церемонії Оскар 2019 (фото: instagram.com/theacademy)

"Коли ви приходите на Оскар, без сукні ніяк. Спасибі, Крістіан, за створення цього шедевра від кутюр", – описав він свої захоплення на сторінці в Instagram.

Багато фоловерів оцінили почуття стилю (і гумору) Біллі, засипавши його коментарями: "Ти виглядаєш абсолютно приголомшливо!", "Досконалість", "Чудово", "Моє серце зупинилося. Такий клас. Так шикарно", "Вау! Це плаття – вищий клас".

Біллі Портер

У пишній спідниці: американський актор шокував епатажним вбранням на червоній доріжці Оскар 2019

Біллі Портер на червоній доріжці церемонії Оскар 2019 (фото: instagram.com/theebillyporter)

Інші ж залишилися в подиві від вибору актора. У будь-якому випадку, він буквально сколихнув громадськість, змусивши найвпливовіші світові ЗМІ про себе написати. До речі, актор відомий своєю любов'ю до нарядів, де переплітаються елементи чоловічого і жіночого стилів.

На церемонії він з'явився в компанії Адама Сміта, з яким у 2017-му році одружився.

Відзначимо, що раніше ми робили підбірку кращих нарядів червоної доріжки Оскар 2019. Голлівудські зірки сяяли в нарядах від найбільш іменитих дизайнерів.

Також найбільш обговорюваною парою Оскара 2019 назвали Ірину Шейк і Бредлі Купера. Супермодель вражала ідеальною фігурою в облягаючому платті Burberry.

Оскар 2019: названо кращий фільм Ембер Херд з'явилася на пре-паті Оскара у прозорому топі без білизни
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