Пишнотіла модель вийшла на подіум в ефектній напівпрозорій сукні

Фото: Ешлі Грем (instagram.com/ashleygraham)

Ешлі Грем взяла участь в одному з показів на Тижні моди в Нью-Йорку

Відома американська модель формату plus size Ешлі Грем, яка знялася у пікантній фотосесії в нижній білизні, в прямому сенсі цього слова блищала на Тижні моди, що проходить зараз в Нью-Йорку. Пишнотіла красуня вийшла на подіум в рамках показу Christian Siriano сезону осінь/зима-2019/2020 в чудовому вбранні.

Ешлі з'явилася в напівпрозорому платті, всипаному безліччю блискучих каменів. Однак при цьому всі пікантні місця були прикриті більш щільною тканиною. Незвичайний образ доповнювала подоба капюшона на голові моделі.

Грем поділилася знімком з подіуму на своїй сторінці в Instagram.

"Неймовірно горда закрити показ Сіріано сьогодні, одного з моїх улюблених дизайнерів, який подає приклад, доводячи, що різноманітність необхідна", - написала манекенниця з нестандартними формами.

Фото: Ешлі Грем (instagram.com/ashleygraham)

Дизайнер також поділився відео з дефіле, підписавши його: "Купається в діамантах" і подякувавши моделі.

Відео: Ешлі Грем (instagram.com/csiriano)

До речі, у показі взяли участь і інші моделі plus-size: Крістіан Сіріано дійсно за різноманітність і відомий тим, що включає у свої покази різні типажі.

"Такі наші клієнтки, такі жінки в цьому світі - вони різні. Так що я не бачу сенсу в тому, щоб не запрошувати їх. Мені здається, це дуже важливо - показати всі грані жіночої краси", - вважає дизайнер.

Фото: Ешлі Грем (instagram.com/sun_hwr143)

Нагадаємо, сама пишнотіла модель світу Тесс Холлідей повністю оголилася на камеру. Дівчина важить 155 кілограмів і абсолютно не соромиться своїх форм.

До речі, раніше американська модель формату plus size Ешлі Грем в образі сексапільної селянки знялася в досить незвичайній фотосесії для паризького Vogue.