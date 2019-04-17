У прозорому плащі на голе тіло: Кайлі Дженнер спокушає гарячими знімками

Кайлі Дженнер, як завжди, не втомлюється дивувати шанувальників свіжими новинами, фотосесіями і роботами. Днями вона стала обличчям нового аромату KKW Beauty – для рекламної кампанії вона знялася разом зі своєю сестрою Кім Кардашян. Вельми провокаційна кампанія, де сестри лежать в обнімку, вже встигла наробити шуму в мережі. Також нещодавно 21-річна знаменитість представила на суд глядачів обкладинку журналу S Moda, героїнею якого стала. Для фотосесії вона приміряла розкішну чорну сукню і довгі сережки з червоними каменями від Dolce & Gabbana. А кылька годин тому вона виклала в Instagram чергову порцію гарячих знімків.

Спокуслива Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Дівчина позує в довгому напівпрозорому плащі, надягнутому на голе тіло і відкриває плечі і ноги. Доповнюють образ босоніжки з камінням і темні сонцезахисні окуляри. Підігріти інтерес до фото Кайлі вирішила досить провокаційними позами і зухвалою підписом: "Привіт мамі" (на фото на стіні позаду Кайлі висить портрет Кріс Дженнер). По всій видимості, ці кадри зроблені для нової рекламної кампанії її косметичного бренду Kylie Cosmetics, так як раніше вона продемонструвала відео з відміткою свого бренду, де їй створюють цей макіяж.

Реакція фоловерів в цей раз була неоднозначною. Частина з них відгукнулися про фото тепло: "Ваш стиль 2019 року був на висоті!", "Вау, ти прекрасна", "Найкраща", "Ідеальна", "Єдина і неповторна", "Ти створила особливий настрій", "Ти єдина, хто може це надіти"... Але хейтеры також встигли сказати своє слово: "Чому вона носить сумку для сміття?", "Коли я сиджу в перукарні, я виглядаю так само", "Навіщо купувати одяг, якщо я можу напнути мішок для сміття?"...

Кайлі Дженнер прикрасила обкладинку іспанського S Moda

До речі, на фестивалі Коачелла, куди вирушило безліч знаменитостей, Кайлі теж побувала. Вона поїхала туди зі своїм коханим – Тревісом Скоттом. Незважаючи на періодичні чутки про зради репера, їм знову вдалося залагодити всі сімейні негаразди і насолодитися товариством одне одного.

Нагадаємо, раніше гарячі фото та відверті зізнання Кайлі Дженнер "підірвали" мережу.