Привіт, літо: Вінні Харлоу повністю оголилася для чергової зйомки

Вінні Харлоу ніколи не страждала зайвою скромністю. Дівчина регулярно влаштовує виходи у відвертих вбраннях, а її сторінка в Instagram повсякчас поповнюється «голими» фото. Не так давно вона красувалася на Met Gala в карнавальному костюмі, а потім відвідала вечірку в леопардовому напівпрозорому комбінезоні. Також вона любить відвідувати різні фестивалі і влаштовувати вечірки з друзями, куди вибирає максимально відверті образи. А краще сказати – мінімум одягу.

Вінні Харлоу любить откровенніе кадрі (фото: instagram.com/winnieharlow)

На черзі ще одна серія подібних кадрів. 24-річна красуня поділилася з фоловерами відвертими знімками з робочого майданчика. Дівчина позує повністю оголеною – на ній надіті тільки чорні бікіні. Голі груди вона прикриває руками. Доповнює картину яскравий макіяж з акцентом на очі, а також коротке каре. На шиї у неї красується масивний золотий ланцюжок, а на пальцях – безліч кілець. До речі, в цей раз модель знову приміряла образ блондинки.

Нова серія гарячих фото від Вінні (фото: instagram.com/winnieharlow)

«Ну, привіт, літо. Не можу дочекатися, друзі, щоб показати, над чим я працюю», – написала вона під постом.

Мережа тут же вибухнула численними коментарями.

Вауу

чорт, ти прекрасна

Ці волосся

Я не була готова до такого

Це все!

Любов

Абсолютно гаряча

Ти жартуєш зі мною??

Вау, дівчина, ти прекрасна

Я не можу дочекатися, що це буде за проект

Моя улюблена модель

Перестань грати зі мною

Гей, красуня!

Жінка, ці фото досконалі

Ох, я чекаю



Але не забуває вона й про іншій своїй іпостасі – натхненниці і любительки рівноправності. Так, у сториз вона запостила черговий ролик соціального характеру. А кілька днів тому Вінні знову продемонструвала готовність допомагати всім, хто страждає від нестачі любові до себе. Так, вона знялася для відомого глянцевого журналу в компанії дівчини з вітіліго (цим захворюванням страждає і сама прославлена модель), а також ще раз розповіла про шлях до успіху.