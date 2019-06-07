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Привіт, літо: Вінні Харлоу повністю оголилася для чергової зйомки

Lite » Мода 07.06.2019 - 21:29
Привіт, літо: Вінні Харлоу повністю оголилася для чергової зйомки
instagram.com/winnieharlow
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

24-річна модель спокушає відвертими кадрами

Вінні Харлоу ніколи не страждала зайвою скромністю. Дівчина регулярно влаштовує виходи у відвертих вбраннях, а її сторінка в Instagram повсякчас поповнюється «голими» фото. Не так давно вона красувалася на Met Gala в карнавальному костюмі, а потім відвідала вечірку в леопардовому напівпрозорому комбінезоні. Також вона любить відвідувати різні фестивалі і влаштовувати вечірки з друзями, куди вибирає максимально відверті образи. А краще сказати – мінімум одягу.

Привіт, літо: Вінні Харлоу повністю оголилася для чергової зйомкиВінні Харлоу любить откровенніе кадрі (фото: instagram.com/winnieharlow)

На черзі ще одна серія подібних кадрів. 24-річна красуня поділилася з фоловерами відвертими знімками з робочого майданчика. Дівчина позує повністю оголеною – на ній надіті тільки чорні бікіні. Голі груди вона прикриває руками. Доповнює картину яскравий макіяж з акцентом на очі, а також коротке каре. На шиї у неї красується масивний золотий ланцюжок, а на пальцях – безліч кілець. До речі, в цей раз модель знову приміряла образ блондинки.

Привіт, літо: Вінні Харлоу повністю оголилася для чергової зйомкиПривіт, літо: Вінні Харлоу повністю оголилася для чергової зйомкиНова серія гарячих фото від Вінні (фото: instagram.com/winnieharlow)

«Ну, привіт, літо. Не можу дочекатися, друзі, щоб показати, над чим я працюю», – написала вона під постом.

Мережа тут же вибухнула численними коментарями.

  • Вауу
  • чорт, ти прекрасна
  • Ці волосся
  • Я не була готова до такого
  • Це все!
  • Любов
  • Абсолютно гаряча
  • Ти жартуєш зі мною??
  • Вау, дівчина, ти прекрасна
  • Я не можу дочекатися, що це буде за проект
  • Моя улюблена модель
  • Перестань грати зі мною
  • Гей, красуня!
  • Жінка, ці фото досконалі
  • Ох, я чекаю


Але не забуває вона й про іншій своїй іпостасі – натхненниці і любительки рівноправності. Так, у сториз вона запостила черговий ролик соціального характеру. А кілька днів тому Вінні знову продемонструвала готовність допомагати всім, хто страждає від нестачі любові до себе. Так, вона знялася для відомого глянцевого журналу в компанії дівчини з вітіліго (цим захворюванням страждає і сама прославлена модель), а також ще раз розповіла про шлях до успіху.

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