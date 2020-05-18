Притягую літо: Лілія Ребрик в напівпрозорому платті за $550 кружляє голову жіночністю

Лілія Ребрик і на роботі, і вдома залишається жіночною та привабливою. Ведуча любить різні сукні, а з приходом весни і настанням теплих днів приводів їх одягати стало ще більше. Її "подіумом" часто стає галявина біля заміського будинку, де вона кружляє і демонструє легкі романтичні луки. Незважаючи на карантин, Лілія працювала всі два місяці за графіком тиждень через тиждень і відповідально виходила в ранковий ефір. Так, шанувальники почали переживати – чому теледіва в свій робочий день не з'явилася в кадрі? Пояснення ведуча дала в Instagram.

Вона покрасувалася в сонячному ніжно-лимонному напівпрозорому платті з легкого шовку з воланами і бантом на шиї довжини максі від бренду Аngel Аnn. Романтичний флер вбранню надавали довгі рукави з манжетами на резинці, широка спідниця з декоративними воланами і пояс, який підкреслив талію. Вартість сукні на сайті бренду становить $550.

Скріншот: maisonangelann.com

"Хочеться побажати гарного початку робочого тижня усім, хто працює. Я сьогодні - не з вами. Хто уважно стежить за моїми телеефірами - тій помітив, що сьогодні "Ранку з Україною" в ефірі не було. Сьогодні у нас була профілактика. Скільки років працюю на ТБ - досі не знаю що це. Може хтось із вас знає - поясніть?! А поки що це для мене просто ще один вихідний", - зізналася вона.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники прийшли в захват від сонячного образу своєї улюблениці.

Ви фантастично виглядаєте!

Дуже гарне плаття на Вас

Красуня, як завжди!

Лілічка, ви дуже гарна. Обожнюю і люблю вас! Щастя та здоров'я вам та вашій родині! Дикі Ви найкращі!

Така гарна і сонячна. Завжди надихаєте на гарний настрій

Яке гарне платтячко! Чисто весна style. Ліля, ви красуня!

Ві фантастична жінка,чудова матуся, чарівна дружина

Обожнюю жовтий колір, а на вас ця сукня чарівна,і ви чарівна, захоплююсь вами!

Скріншот коментарів

Раніше Лілія Ребрик в пір'ї, оксамиті і сітчастих колготках станцювала запальний танець з відомим чоловіком.