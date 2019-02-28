Прекрасна фіалка: Катя Осадча захопила фігурою в напівпрозорому платті

В кадрі з дружиною також з'явився Юрій Горбунов

Катя Осадчая – одна из самых стильных украинских телеведущий. Основательница и несменная ведущая программы "Світське життя" часто радует своих поклонников не только причудливыми шляпками, но и модными образами. В которых всегда находят место последние тренды.

На данный момент активно проходят съемки нового сезона шоу Голос країни, где 35-летняя Катя Осадчая является ведущей закулисных съемок. И хотя новый выпуск зрители увидят только на выходных, телеведущая уже сейчас похвасталась новым образом.

Так, на своей instagram-страничке Осадчая, которая ранее трогательно поздравила маму с днем рождения, опубликовала целую серию фото и видео, на которых позирует в воздушном летнем платье от украинского бренда the Coat by Katya Silchenko. Полупрозрачное сиреневое платье длины миди из новой коллекции весна-лето 2019 невероятно изящное и женственное. Декорировано рюшами, собранными в районе левого плеча в виде цветка.

Романтичная Катя Осадчая на съемках нового выпуска Голос країни (кадр из видео: instagram.com/kosadcha)

"Фіалка розцвіла" – так забавно звучит подпись к фото. Это фраза из припева известной песни группы KAZKA (фото: instagram.com/kosadcha)

Отметим, что на сайте бренда the Coat есть аналогичная модель платья, только желтого цвета. Стоимость – $ 750.

Также Катя Осадчая опубликовала совместное фото со своим супругом Юрой Горбуновым, который также является ведущим шоу Голос країни. Кстати, отметим, что совсем недавно (18 февраля) пара отметила день рождения своего совместного сына. Ване исполнилось два года. Осадчая приготовила к празднику домашний торт, украсив его фруктами и шоколадной крошкой. Выглядит очень аппетитно.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов за кулисами Голос країни (фото: instagram.com/kosadcha)

Стильная Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, до этого Катя Осадчая восхитила фанов солнечным весенним фото с мимозами.

Также телеведущая неожиданно появилась в образе с соблазнительным декольте.