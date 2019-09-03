З'явилися "гарячі" фото всіх учасниць Міс Україна 2019

Вже 12 вересня в Палаці Україна відбудеться фінальне шоу національного конкурсу краси Міс Україна 2019. В цей день вся країна дізнається ім'я нової власниці дорогоцінні корони, грошового призу та титулу найкрасивішої дівчини країни. А поки комітет конкурсу продовжує підготовку яскравого шоу і ділиться з нами приємними новинами для його глядачів.

В ЗМІ надійшла оновлена афіша конкурсу, де можна побачити, що склад артистів, які в цей день вийдуть на головну сцену країни, поповнився ще двома яскравими іменами. А саме, крім заявлених раніше артистів організатори обіцяють виступ Макса Барських і Міші Романової, раніше відомої як однієї з учасниць легендарної групи ВіаГра. Заспівають вони в дуеті або ж треки кожного з них будуть супроводжувати дефіле фіналісток конкурсу організатори вирішили залишити в таємниці, але запевняють, що шоу цього року дійсно увійде в історію конкурсу.

Також сьогодні на офіційному сайті конкурсу Міс Україна були опубліковані фінальні фото учасниць. Саме ці знімки будуть надруковані в буклетах конкурсу, які отримають його глядачі 12 вересня в Палаці Україна. Автором знімків став відомий в Україні та за її межами медійний фотограф Вадим Яцун, а над створенням образів для цієї зйомки працювали майстри Школи макіяжу Ірини Хомякова і компанія Keune.

"Для зйомки снепів фіналісток Міс Україна ми вибрали самий актуальний в цьому сезоні макіяж glow skin. Використовували найпрогресивніші кремові текстури і теплу гаму натуральних відтінків щоб підкреслити бездоганну красу учасниць", - говорить засновник авторської студії макіяжу Ірина Хомякова.

Фінальні фото учасниць Міс Україна 2019

Адамська Єлизавета

Висоцька Юлія

Герман Христина

Гордієнко Христина

Коваль Анастасія

Записоцька Христина-Діана

Іванова Яна

Калакуцкая Тетяна

Кіосе Марина

Кучеренко Валерія

Марціняк Марта

Милеваская Людмила

Мосейко Юлія

Никитюк Анастасія

Паша Маргарита

Реденко Олена

Смирнова Олена

Сотник Марина

Стеценко Анастасія

Ткач Юлія

Фирут Олена-Евеліна

Чайка Анастасія

Чапля Тетяна

Шабас Діана

Нагадаємо, раніше модель Тіна Кунаки підкреслила пишні груди стильним вбранням і вишуканим кольє. 22-річна модель демонструє бездоганний смак. На 76-му Венеціанському кінофестивалі Кунаки блищала під руку зі своїм чоловіком - актор Венсан Кассель.