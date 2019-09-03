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З'явилися "гарячі" фото всіх учасниць Міс Україна 2019

Lite » Мода 03.09.2019 - 10:28
З'явилися "гарячі" фото всіх учасниць Міс Україна 2019
Ілюстративне фото: instagram.com/missukraine_official

На знімках всі дівчата позують в однакових купальниках з трендовим принтом

Вже 12 вересня в Палаці Україна відбудеться фінальне шоу національного конкурсу краси Міс Україна 2019. В цей день вся країна дізнається ім'я нової власниці дорогоцінні корони, грошового призу та титулу найкрасивішої дівчини країни. А поки комітет конкурсу продовжує підготовку яскравого шоу і ділиться з нами приємними новинами для його глядачів.

В ЗМІ надійшла оновлена афіша конкурсу, де можна побачити, що склад артистів, які в цей день вийдуть на головну сцену країни, поповнився ще двома яскравими іменами. А саме, крім заявлених раніше артистів організатори обіцяють виступ Макса Барських і Міші Романової, раніше відомої як однієї з учасниць легендарної групи ВіаГра. Заспівають вони в дуеті або ж треки кожного з них будуть супроводжувати дефіле фіналісток конкурсу організатори вирішили залишити в таємниці, але запевняють, що шоу цього року дійсно увійде в історію конкурсу.

Також сьогодні на офіційному сайті конкурсу Міс Україна були опубліковані фінальні фото учасниць. Саме ці знімки будуть надруковані в буклетах конкурсу, які отримають його глядачі 12 вересня в Палаці Україна. Автором знімків став відомий в Україні та за її межами медійний фотограф Вадим Яцун, а над створенням образів для цієї зйомки працювали майстри Школи макіяжу Ірини Хомякова і компанія Keune.

"Для зйомки снепів фіналісток Міс Україна ми вибрали самий актуальний в цьому сезоні макіяж glow skin. Використовували найпрогресивніші кремові текстури і теплу гаму натуральних відтінків щоб підкреслити бездоганну красу учасниць", - говорить засновник авторської студії макіяжу Ірина Хомякова.

Фінальні фото учасниць Міс Україна 2019

Адамська Єлизавета

Адамська Єлизавета

З'явилися &quot;гарячі&quot; фото всіх учасниць Міс Україна 2019

Висоцька Юлія

З'явилися &quot;гарячі&quot; фото всіх учасниць Міс Україна 2019

Герман Христина

З'явилися &quot;гарячі&quot; фото всіх учасниць Міс Україна 2019

Гордієнко Христина

З'явилися &quot;гарячі&quot; фото всіх учасниць Міс Україна 2019

Коваль Анастасія

З'явилися &quot;гарячі&quot; фото всіх учасниць Міс Україна 2019

Записоцька Христина-Діана

З'явилися &quot;гарячі&quot; фото всіх учасниць Міс Україна 2019

Іванова Яна

З'явилися &quot;гарячі&quot; фото всіх учасниць Міс Україна 2019

Калакуцкая Тетяна

З'явилися &quot;гарячі&quot; фото всіх учасниць Міс Україна 2019

Кіосе Марина

З'явилися &quot;гарячі&quot; фото всіх учасниць Міс Україна 2019

Кучеренко Валерія

З'явилися &quot;гарячі&quot; фото всіх учасниць Міс Україна 2019

Марціняк Марта

З'явилися &quot;гарячі&quot; фото всіх учасниць Міс Україна 2019

Милеваская Людмила

З'явилися &quot;гарячі&quot; фото всіх учасниць Міс Україна 2019

Мосейко Юлія

З'явилися &quot;гарячі&quot; фото всіх учасниць Міс Україна 2019

Никитюк Анастасія

З'явилися &quot;гарячі&quot; фото всіх учасниць Міс Україна 2019

Паша Маргарита

З'явилися &quot;гарячі&quot; фото всіх учасниць Міс Україна 2019

Реденко Олена

З'явилися &quot;гарячі&quot; фото всіх учасниць Міс Україна 2019

Смирнова Олена

З'явилися &quot;гарячі&quot; фото всіх учасниць Міс Україна 2019

Сотник Марина

З'явилися &quot;гарячі&quot; фото всіх учасниць Міс Україна 2019

Стеценко Анастасія

З'явилися &quot;гарячі&quot; фото всіх учасниць Міс Україна 2019

Ткач Юлія

З'явилися &quot;гарячі&quot; фото всіх учасниць Міс Україна 2019

Фирут Олена-Евеліна

З'явилися &quot;гарячі&quot; фото всіх учасниць Міс Україна 2019

Чайка Анастасія

З'явилися &quot;гарячі&quot; фото всіх учасниць Міс Україна 2019

Чапля Тетяна

З'явилися &quot;гарячі&quot; фото всіх учасниць Міс Україна 2019

Шабас Діана

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