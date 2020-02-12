Напівоголена Тіна Кунакі і стильний Венсан Кассель красуються на обкладинці знаменитого глянцю

Тіна Кунакі і Венсан Кассель (фото: instagram.com/tinakunakey)

Подружжя прикрасило новий номер 7000 magazine

Тіна Кунакі і Венсан Кассель стали героями нового випуску 7000 magazine. Знамените подружжя (правда, окремо) прикрасило обкладинки нового номера, арт-директором якого виступила сама юна красуня. Обидві вони зняті під час перебування пари в Бразилії, а тому війшли атмосферними і романтичними.

Для обкладинки з Венсаном зробили портретне фото. Актор позує в невимушеній атмосфері: він сидить, поклавши підборіддя на руки, і дивиться в бік з легкою посмішкою. Одягнений Кассель в лляну сорочку бежевого відтінку.

Нові обкладинки з Тіною і Венсаном (фото: instagram.com/tinakunakey)

Свою кавер-сторі Тіна зробила "спекотною", живою і відвертою. 22-річна модель приміряла білий купальник, трохи вологий від океанських хвиль. Він підкреслив спокусливе засмагле тіло Кунакі і її привабливість. Волосся молода мама зібрала на маківці, а з допомогою макіяжу підкреслила свої виразні риси обличчя. Дівчина йде по берегу, а на тлі видно місто.

Крім знаменитого подружжя, у фотосесії для нового номера взяли участь і інші моделі. Зокрема, глянець у своїх сторіз показав також обкладинки з Паолою Локателлі (Paola Locatelli) і Сандором Фунтеком (Sandor Funtek).

Пара вже знімалася разом (фото: instagram.com/tinakunakey)

Нагадаємо, Тіна і Венсан вже знімалися для глянцю разом. У серпні 2018-го року вони прикрасили обкладинку Vanity Fair Italia. Зйомка проходила в екзотичній обстановці, посеред тропічних пейзажів. А тому вийшла дуже романтичною і пристрасною. Зрозуміло, така відвертість пари мала успіх – обкладинка в свій час просто підірвала мережу.

Подружжя часто виходить у світ разом (фото: instagram.com/tinakunakey)

Не менше уваги привернула і обкладинка, де Тіна знялася вагітною. Юна модель постала повністю оголеною. До речі, пара так і не показала свою дочку Амазоні, якій 19 квітня виповниться рік. Шанувальники могли помилуватися крихтою тільки на знімках, зроблених папараці.