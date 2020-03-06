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Напівгола і в захисній масці: Вінні Харлоу показала спокусливий total pink образ для поїздок

Lite » Мода 06.03.2020 - 19:35
Напівгола і в захисній масці: Вінні Харлоу показала спокусливий total pink образ для поїздок
Вінні Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

Модель вирушила у подорож

Вінні Харлоу – одна з найпопулярніших моделей у світі. А тому робочі поїздки і подорожі – важлива частина її життя. У зв'язку зі сформованою в світі ситуацією дівчина вирішила не ризикувати своїм здоров'ям, використовуючи для перельотів захисну маску. Але в той же час постаралася зробити вбрання спокусливим і комфортним.

Напівгола і в захисній масці: Вінні Харлоу показала спокусливий total pink образ для поїздок

Напівгола і в захисній масці: Вінні Харлоу показала спокусливий total pink образ для поїздок

Вінні Харлоу в подорожі (фото: instagram.com/winnieharlow)

Вінні одягла укорочений спортивний светр з капюшоном з принтом тай-дай, а також спортивні штани, які доповнила панамою, високими шкарпетками і кедами з візерунком хакі. Весь образ Харлоу витриманий в яскраво-рожевому відтінку. Контрастною деталлю лука виступила кругла сумочка Louis Vuitton класичного гірчично-коричневого відтінку. У своєму мікроблозі Вінні, як завжди, створила кілька галерей з різних ракурсів. "Подорож?!", – написала вона, натякаючи, що готується до неї більш ніж ретельно.

Напівгола і в захисній масці: Вінні Харлоу показала спокусливий total pink образ для поїздокНапівгола і в захисній масці: Вінні Харлоу показала спокусливий total pink образ для поїздок

Вінні обожнює рожевий (фото: instagram.com/winnieharlow)

Образ знаменитої канадської моделі припав до душі її численним фоловерам. Шанувальники буквально підірвали мережу коментарями. В першу чергу, їх захопила пристрасть дівчини до стильного вбранням навіть у часи вірусу.

  • Коронавірус? Але зроби це по-модному!
  • Ох, вау!
  • Мені подобається, як ти стильно захищаєшся
  • Вау! Це виглядає так круто!
  • Думай про вірус, але не забувай про стиль!

Напівгола і в захисній масці: Вінні Харлоу показала спокусливий total pink образ для поїздокНапівгола і в захисній масці: Вінні Харлоу показала спокусливий total pink образ для поїздокНапівгола і в захисній масці: Вінні Харлоу показала спокусливий total pink образ для поїздокНапівгола і в захисній масці: Вінні Харлоу показала спокусливий total pink образ для поїздокНапівгола і в захисній масці: Вінні Харлоу показала спокусливий total pink образ для поїздок

Коментарі до посту Вінні (фото: прінтскрін instagram.com/winnieharlow)

Також нещодавно Вінні стала обличчям нової колекції Tommy Hilfiger. У рекламній кампанії вона з'явилася в компанії ще однієї знаменитої моделі – 31-річної Кендіс Свейнпол. Білявий "ангел" Victoria's Secret і екзотична красуня Вінні – відмінне поєднання, яке миттєво притягує погляди. У зйомці вони приміряли подовжені жакети, спідниці та брюки з фірмовим смугастим узором бренду.

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