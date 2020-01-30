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Напівгола у воді: Белла Хадід блиснула струнким тілом в "мокрій" зйомці

Lite » Мода 30.01.2020 - 22:38
Напівгола у воді: Белла Хадід блиснула струнким тілом в "мокрій" зйомці
Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Модель демонструє нові тренди

Белла Хадід – одна з найбільш затребуваних моделей сучасності, яка буквально не встигає хвалитися своїми досягненнями. Тільки вчора, 29-го січня, зірка показала провокаційну зйомку для Love magazine. А сьогодні вже блищить в новій рекламній кампанії. Вона стала стала обличчям колекції MISSONI SS 2020.

Напівгола у воді: Белла Хадід блиснула струнким тілом в &quot;мокрій&quot; зйомціНапівгола у воді: Белла Хадід блиснула струнким тілом в &quot;мокрій&quot; зйомціБелла Хадід в новій зйомці (фото: instagram.com/bellahadid)

У фотосесії вона взяла участь разом зі знаменитим манекенником Обрі О'Махоні (Aubrey O'Mahony). Зйомка проходила в Сардинії на березі моря і вийшла вельми «гарячою»: молодша Хадід разом зі своїм партнером лежать на березі у воді, обнімаючись.

Напівгола у воді: Белла Хадід блиснула струнким тілом в &quot;мокрій&quot; зйомці

Модель в нових речах марки (фото: instagram.com/bellahadid)

23-річна модель приміряла трендові речі з нової колекції. На одному знімку вона красується в спокусливому купальнику з рюшами на ліфі. На другому приміряла смугасту блузу, а також золотистий жилет. Ідеальним доповненням образів стали великі металеві сережки, ланцюжки, браслети. А родзинкою – зачіска Белли. Волосся їй заплели в кіски, зібравши їх на маківці в досі трендову «цибульку». Все тіло Белли вкрите золотавою засмагою, яка підкреслила рельєф фігури знаменитої красуні.

Напівгола у воді: Белла Хадід блиснула струнким тілом в &quot;мокрій&quot; зйомціБелла для Miu Miu (фото: instagram.com/bellahadid)

Також нещодавно Белла знялася для ще одного гіганта індустрії – Miu Miu, ставши обличчям кампанії SS2020. Для цієї зйомки Беллі придумали досить «скромний» образ. Вона одягнена в тілесного відтінку сукню з оборками, що облягає фігуру. На обличчі – мінімум макіяжу, підстрижене волосся злегка розпатлане. Таким чином, ніщо не відволікає увагу від головної деталі фотосесії – золотистої сумки з нової колекції, яку модель ніжно притискає до себе.

Нагадаємо, нещодавно Белла взяла участь в ювілейному показі культового бренду Jean-Paul Gauthier. В числі інших моделей феєричного шоу були Ірина Шейк, Джіджі Хадід, Діта фон Тіз і багато інших.

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