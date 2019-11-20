Напівгола на пляжі: Емілі Ратаковскі показала спокусливе тіло в екстремальному бікіні

Емілі Ратаковскі, яка нещодавно представила нову лінію костюмів, знову повернулася до своїх улюблених фото в купальниках. Дівчина опублікувала гаряче фото з пляжу, де з'явилася в леопардовому бікіні. Крихітні бюстгальтер і трусики ледь прикривають спокусливе тіло зірки, демонструючи її пишні груди, тонку талію й стрункі ноги. Завершують образ леопардовий капелюшок, золотий ланцюжок і сережки-кільця. «Леопардові мрії», – написала спекотна красуня під фото.

Подібні кадри з'являлися на сторінці Емілі, і в підписах вона жартує, що леопарда їй ніколи не буде достатньо. Що ж, чудовий спосіб заманити всіх бажаючих виглядати настільки ж спокусливо на свій сайт!

Емілі обожнює леопардовий принт (фото: instagram.com/emrata)

Також на сторінці свого бренду дівчина оголосила ще одну новинку. Ратаковскі приміряла чорний костюм: топ з глибоким вирізом і вузькі брюки з високою талією. На фото вона танцює, а в підписі позначила: «Ми зробили деякі речі, в яких ви можете танцювати і відчувати себе затишно. Так, так, CATSUITS (буквально «костюми для кішок», – прим. ред.) вже йдуть!».

Новинки від Емілі (фото: instagram.com/inamoratawoman)

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі найчастіше перша приміряє і демонструє світу творіння свого бренду. Нещодавно вона представила костюми – піджаки і спідниці, які вирішила оригінальним способом рекламувати. 28-річна красуня одягла штани прямо на голе тіло, даючи всім зрозуміти, що в цих речах кожна дівчина може бути максимально сексуальної. Таже вона показала кілька ансамблів, вдалих для всіх чотирьох відтінків новинки: блакитного, бежевого, бордового і чорного. До речі, костюми мали надзвичайний успіх: найменші розміри розібрали в перший же день.