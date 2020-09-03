Напівгола Кім Кардашьян в пікантних вінтажних образах захопила мережа красою

Кім Кардашьян – велика любителька світських виходів в розкішних вбраннях і ефектних образах. Зараз, поки світ ще не повернувся до звичного графіку регулярних вечірок та презентацій, вона радує шанувальників архівними фото. На цей раз 39-річна зірка вирішила згадати знакові аутфіти у речах свого улюбленого дизайнера Тьєррі Мюглера. Кім запостила цілу галерею, де постала в спокусливих і часом провокаційних луках. Свої фото вона супроводила кадрами зі старих показів, де зараз вже вінтажні вбрання демонструють інші моделі.

Зірка приємно здивувала фоловерів (фото: instagram.com/kimkardashian)

«Просто пост подяки @manfredthierrymugler! Для мене було честю приміряти і одягнути так багато різних образів, так що мені просто довелося поділитися деякими з його чарівних творів і цими відповідними фотографіями. Люблю тебе, Манфред!», – написала Кардашьян.

Кім Кардашьян вразила мережу красою (фото: instagram.com/kimkardashian)

На першому вона постала в трусиках і корсеті, які підкреслили її знамениті форми і вигини. На другому приміряла спокусливу сукню в білизняному стилі на тонких бретельках асиметричного крою, що оголила груди. На третьому вона постала в облягаючому напівпрозорому комбінезоні з золотистим візерунком, він повністю оголив груди дружини Каньє Уеста. Ще одне вбрання перетворило Кім в міфічну богиню: вона позує в прозорій сукні з блискучої тканини на одне плече.

Пост мав величезний успіх у фанатів знаменитості, зібравши більше 2 мільйонів лайків і тисячі захоплених коментарів. Особливо багато уваги вони приділили розкішному тілу телезірки та її вмінню піднести будь-який одяг.