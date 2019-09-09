Напівгола Емілі Ратаковскі блиснула апетитними формами в пікантному міні

Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Зірка демонструє нові гарячі фото

Емілі Ратаковскі нещодавно стала лауреатом престижної премії – вона отримала нагороду від Fashion Media Awards як найуспішніший підприємець року. Такий титул моделі дістався за стрімкий розвиток її власної марки білизни і купальників – Inamorata. На церемонію вручення вона прийшла в незвичайному вбранні: брючному костюмі і бікіні з нової колекції.

А після переодяглася в не менш відвертий ансамбль. Дівчина одягла шорти з високою посадкою і блузку з глибоким декольте. Таким чином, захопленим поглядам прихильників 28-річної красуні відкрилися розкішні груди, стрункі ноги і знаменитий прес.

Емілі і Кеті (фото: instagram.com/emrata)

Зірка опублікувала фото разом з американською моделлю і бізнес-вумен Кеті Айрленд, яка вручала їй нагороду. Емілі залишилася досить натхненна від розмови з дівчиною, пізніше написавши зворушливий пост.

Емілі Ратаковскі в сукні Zara (фото: instagram.com/emrata)

"Кеті вручила мені нагороду «Підприємець року» за роботу з моїм брендом @inamoratawoman на цьому тижні. Для тих з вас, хто не знає: Кеті почала свій бізнес 26 років тому і створила компанію на мільярд доларів, яка продовжує рости в геометричній прогресії з кожним роком. Я сиділа поруч з Кеті і намагалася увібрати всю мудрість, яку тільки могла, та вона сказала пару дивних речей, одна з яких полягала в тому, що недооцінка може бути благословенням.

Почати бізнес жінці, про яку думають, що це всього лише секс-символ і модель, може бути непростою справою. Це так надихає бачити, як Кеті перевертає будь-які упередження з ніг на голову. Дякую за твою підтримку мене та @inamoratawoman, оскільки ми продовжуємо рости!".

Емілі з чоловіком святкують перемогу (фото: instagram.com/emrata)

Пізніше Емілі показала ще один сексуальний наряд. Вона приміряла червоне плаття Zara на одне плече, облягає досконале тіло дівчини по всій довжині. Побачивши Емілі в наряді настільки демократичною марки, більшість шанувальників прийшов у захват – як виявилося, у багатьох навіть є таке ж.