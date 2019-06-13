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Напівгола в басейні: Кім Кардашьян блиснула пишними формами в купальнику з хижим принтом

Lite » Мода 13.06.2019 - 14:17
Напівгола в басейні: Кім Кардашьян блиснула пишними формами в купальнику з хижим принтом
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

38-річна знаменитість поділилася фото з відпочинку

Кім Кардашьян постійно в справах і проектах. Нещодавно вона запустила нову серію продуктів для тіла власної марки KKW Beauty. А перед цим розповіла світу про своє прагнення отримати юридичну освіту. Що вже говорити про особисте життя дівчини, яке буквально кипить. У травні вони з Каньє Вестом стали батьками в 4-й раз – хлопчика Псалма знаменитим теле - і шоу-бізнес-персонам виносила сурогатна мати. Тепер Instagram Кім повний сімейних постів, фотографій дітей і затишних домашніх знімків. Але підігрівати инетерес до своєї персони жаркими фото Кім також не забуває.

Напівгола в басейні: Кім Кардашьян блиснула пишними формами в купальнику з хижим принтомКім любить принт пітона (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кілька годин тому вона поділилася з фоловерами спокусливим кадром. Дівчина насолоджується відпочинком в басейні, примірявши крихітне бікіні зі зміїним принтом, що ледь стримує її видатні форми. Легке літнє фото, що говорить саме за себе, вона не стала обтяжувати сильно довгим підписом. Зірка обмежилася символом сонця. Фоловери ж, яких у неї, до речі, вже понад 141 мільйон, засипали її лайками та коментарями. За рекордний термін їх набралося близько 11 тисяч. В основному висловлювання носять позитивний характер: Кім називають русалкою, лялькою, королевою і гарячою малою, захоплюючись її красою і фігурою.

Напівгола в басейні: Кім Кардашьян блиснула пишними формами в купальнику з хижим принтомНезвичайний образ Кім (фото: instagram.com/kimkardashian)

До речі, днями Кім підкорила мережу ще одним незвичайним вбранням. На вечірку в честь запуску Wardrobe. NYC вона прийшла в спідниці з "газетним" принтом. Образ тут же порівняли зі знаменитим платтям, в якому блищала героїня Сари Джессіки Паркер – Кері Бредшоу – в одній із серій "Сексу у великому місті". Доповнили лук Кім біла майка, сумочка Dior і в'єтнамки. Ще одна незвичайна деталь – зачіска. Цього разу велика любителька експериментів зі стилем приміряла коротке каре. Зрозуміло, такий яскравий образ викликав бурю обговорень, а також похвал від модних критиків.

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