Повністю оголена Наомі Кемпбелл дала розглянути витонченість своєї фігури в кампейні Vivienne Westwood

Як вже неодноразово зазначалося, 49-річна Наомі Кемпбелл ніколи не упускає можливості продемонструвати всі достоїнства своєї фігури. Британська супермодель виглядає чудово для свого віку. І днями шанувальники Наомі по всьому світу могли в черговий раз в цьому переконатися. Так, Кемпбелл вперше за всю свою модельну кар'єру (а це більше 30 років) стала обличчям британського дизайнера Vivienne Westwood. Зазначимо, що 78-річна Вів'єн Вествуд - засновниця стилю панк в моді. Так що колекція весна-літо 2020 цілком відповідає "настрою хаосу".

Перша співпраця дизайнер і супермодель вирішили відзначити голосно. Для нової рекламної кампанії Vivienne Westwood Наомі Кемпбелл погодилася знятися повністю голою.

Подивитися фото повністю голої Наомі можна тут

Модель позує до камери впівоберта, демонструючи ідеальні форми. Дивлячись на британську красуню, виникає бажання як можна швидше записатися в зал!

З "одягу" на Наомі тільки замшеві туфлі на високій шпильці, а також масивний чорний капелюх з тюлю. До речі, тюль - одна з провідних тканин, використовуваних французькими кутюр'є на Тижні високої моди в Парижі (20-23 січня). Раніше редакція LITE пропонувала розглянути топ-11 трендів весни-літа 2020, представлених на модному заході.

Наомі Кемпбелл і Вів'єн Вествуд в новому кампейне дизайнера

На деяких знімках Чорна Пантера модної індустрії позує разом з Вів'єн Вествуд. Британська дизайнерка позує в бежевій асиметричній сукні зі складками. А ось Наомі - в чорній міні сукні.

Ще один герой нової кампанії - чоловік модельєра, Андреас Кронталер.

Андреас Кронталер

До речі, автором яскравої фотосесії виступив Юрген Теллер. За першим "штрихами" вже можемо зробити висновок, що нова колекція Вів'єн традиційно порадує "модним хаосом" і поєднанням непоєднуваного. Загалом, одяг для сміливих і впевнених у собі.

Vivienne Westwood весна-літо 2020

Нагадаємо, раніше 49-річна Наомі Кемпбелл у чоботях-панчохах і екстра-міні вразила спокусливою фігурою.