Кім Кардашьян з сестрами демонструють спокусливі вигини в пікантних нарядах

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

38-річна зірка захопила новим спокусливим фото

Кім Кардашьян знає, що немає кращого промо для лінії стягуючої білизни, ніж власний приклад. Практично кожну нову модель Skims зірка приміряє сама і демонструє фоловерам, як вона працює. Останній приклад – боді кремового відтінку, яке підкреслило всі принади 38-річної знаменитості – її пишні груди, тонку талію і спокусливі вигини.

Кім показує, як працює її новинка (фото: instagram.com/kimkardashian)

Новинку вона приміряла разом з чорними туфлями на високих підборах. Доповнюють картину гладке витягнуте волосся, а також яскравий макіяж. Кім присіла, витягнувши ногу і прогнувшись, тим самим показавши і досконалі пропорції. "На мені скульптурний костюм для тіла SKIMS.COM", – написала знаменита красуня.

Кім в білизні свого бренду (фото: instagram.com/kimkardashian)

У сторіз Кім продовжила тему, запостив безліч фото інших дівчат в речах бренду. А також на своєму прикладі показуючи, як чудово підкреслює білизна фігуру і приховує недоліки. В якості прикладу вона приміряла облягаючу сукню в рожево-чорну смужку, під яку наділу стягуючі шорти.

Кайлі для бренду Кім (відео: instagram.com/kimkardashian)

Також дівчина привернула до кампанії і своїх знаменитих сестер: 22-річну Кайлі Дженнер і 35-річну Хлое Кардашян. Вона зняла дівчат в пікантних роликах. Особливо "гарячим" вийшло відео з участю Кайлі. Дівчині не звикати до такого роду публікацій, тому вона сміливо позує в білизні старшої сестри. Кайлі приміряла боді тілесного відтінку, яке доповнила високими червоними чобітьми. Не соромлячись камер, зірка заклично прогинається і водить руками за своїм знаменитим формам. Другий лук – в чорному, тут вона показала фігуру у повний зріст. В руках красуня кокетливо крутить троянду.

Кім вміє підкреслити потрібне (фото: instagram.com/kimkardashian)

Шанувальники сестер залишилися в повному захваті від таких жарких відео, засипавши питаннями щодо придбання білизни. Напевно лінія буде мати успіх.

Не менше уваги Кім приділяє косметичним новинкам. Нещодавно у світ вийшла лінія, розроблена спільно з канадською моделлю Вінні Харлоу. Так що сексуальні зйомки в білизні вона чергує з тестом тіней, хайлайтерів і помад.