Пляжна муза: Тіна Кунаки захопила ідеальною формою і пишними грудьми

Тіна Кунаки, що в кінці квітня подарувала своєму чоловікові – знаменитому акторові Венсану Касселю – дочку Амазоні, вже повністю прийшла в форму. І фото в аккаунті моделі відразу стало в рази більше. Нещодавно вона показала струнке тіло на тлі океану. Також їх з чоловіком регулярно підловлюють папараці на спільних прогулянках. І кожен раз Тіна захоплює громадськість стрункістю і підтягнутою фігурою. Як вдалося з'ясувати журналістам, відновити свою форму після пологів їй допомогли регулярні тренування, а також збалансоване харчування.

Нове селфи Тіни підірвало мережу (фото: instagram.com/tinakunakey)

Кілька годин тому знаменита красуня опублікувала нове селфі з пляжу. Дівчина лежить на шезлонгу в білому топі, який підкреслює її засмаглу шкіру і ефектний зовнішній вигляд. На обличчі в неї – ні грама косметики, волосся прибране, а на шиї красується підвіска із смарагдом. По всьому, ланцюжок – подарунок Венсана, так як зазначила Тіна його на фото.

Дівчина остаточно прийшла у форму після пологів (фото: instagram.com/tinakunakey)

Фолловери зірки тут же засипали юну красуню компліментами:

Вау!

Красива, надихаюча

Як можна бути такою гарною

Бомба!

Неймовірна

Иконическая

Моя любов

Ви так прекрасні

Чорт, ти досконала

Твоє тіло так прекрасно

У чому секрет твого досконалості? Неземна краса

Муза

Найкрасивіша

Не обійшлося і без малюка. Так, багатьох обурило, що батьки досі не показали світові обличчя своєї доньки.

Ми ходимо бачити дитину, Тіна

Де дитина?

Була дитина?

Тіна і Венсан обожнюють кумедні фото (фото: instagram.com/tinakunakey)

Нагадаємо, Тіна і Венсан почали зустрічатися в 2016-му році, а в 2018-му вони офіційно оформили стосунки. До цього Венсан був одружений на знаменитій італійської акторки Моніки Беллуччі. У цьому шлюбі народилися дві дівчинки: Діва і Леоні Кассель.

Сама Моніка довго не афішувала особисте життя після розлучення з Венсаном. Але, здається, красуня також щаслива у нових стосунках. У лютому цього року вона представила світу нового коханого – 36-річного французького художника Ніколаса Лефевра.