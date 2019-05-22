Пляжна красуня: Белла Хадід похвалилася спортивною фігурою в чуттєвій зйомці Vogue Іспанія

Белла Хадід продовжує захоплювати шанувальників професійними успіхами і своєї незвичайною красою. Цього разу 22-річна супермодель стала героїнею іспанського Vogue. Потрібно відзначити, що це вже п'ята обкладинка для відомого глянцю за цей рік. Зйомка на березі моря вийшла чуттєвої, стильною і атмосферної – як то і має бути для першої літньої обкладинки. До речі, журнал представив одразу дві: одна чорно-біла в дусі високої моди, а друга яскрава і "жива". Як Vogue, так і сама модель вже виклали в мережу масу кадрів фотосесії. Знімала Беллу знаменитий фешн-фотограф Зої Гроссман.

Іспанська Vogue представив дві обкладинки зі знаменитою моделлю (instagram.com/bellahadid)

"Новий Vogue Іспанія, червень 2019-го року. Зо, спасибі тобі за те, що ти є! Твоя енергія, талант, кращий тип перфекціоністських тенденцій плюс твоє хвилювання і любов – це все! Це був неймовірний час, і я дуже рада, що ще багато попереду! Спасибі цій прекрасній команді! Я люблю тебе! @voguespain".

22-річна модель засипала мережу гарячими кадрами з нового номера (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла показала масу стильних речей від Paco Rabanne, Miu Miu, Burberry і більш демократичних, включаючи Mango. На більшості фото вона блищить в різноманітних купальниках, демонструючи свою бездоганну спортивну фігуру. Також були кадри, де вона приміряла масу інших важливих предметів літнього гардероба: сріблясту блузку в паєтках, яка допоможе блищати на всіх вечірках, джинсову куртку і червоний светр для прохолодних вечорів, білу сорочку, короткі шорти з високою талією і рожеві широкі штани – для жарких днів.

Красуня блищить в пляжній зйомці (фото: instagram.com/bellahadid)

"Дайте мені ковток і пляж, і я щаслива дівчина", – підсумувала красуня під фото, де вона сидить в куртці гірчичного кольору і тримає в руці склянку холодного напою. Прихильники залишилися в захваті від фото, поспішивши поділитися своїми враженнями.

Супермодель приміряла масу яскравих чуттєвих образів (фото: instagram.com/bellahadid)