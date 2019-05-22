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Пляжна красуня: Белла Хадід похвалилася спортивною фігурою в чуттєвій зйомці Vogue Іспанія


Супермодель засипала мережа гарячими образами для глянцю

Белла Хадід продовжує захоплювати шанувальників професійними успіхами і своєї незвичайною красою. Цього разу 22-річна супермодель стала героїнею іспанського Vogue. Потрібно відзначити, що це вже п'ята обкладинка для відомого глянцю за цей рік. Зйомка на березі моря вийшла чуттєвої, стильною і атмосферної – як то і має бути для першої літньої обкладинки. До речі, журнал представив одразу дві: одна чорно-біла в дусі високої моди, а друга яскрава і "жива". Як Vogue, так і сама модель вже виклали в мережу масу кадрів фотосесії. Знімала Беллу знаменитий фешн-фотограф Зої Гроссман.

Іспанська Vogue представив дві обкладинки зі знаменитою моделлю (instagram.com/bellahadid)

"Новий Vogue Іспанія, червень 2019-го року. Зо, спасибі тобі за те, що ти є! Твоя енергія, талант, кращий тип перфекціоністських тенденцій плюс твоє хвилювання і любов – це все! Це був неймовірний час, і я дуже рада, що ще багато попереду! Спасибі цій прекрасній команді! Я люблю тебе! @voguespain".

22-річна модель засипала мережу гарячими кадрами з нового номера (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла показала масу стильних речей від Paco Rabanne, Miu Miu, Burberry і більш демократичних, включаючи Mango. На більшості фото вона блищить в різноманітних купальниках, демонструючи свою бездоганну спортивну фігуру. Також були кадри, де вона приміряла масу інших важливих предметів літнього гардероба: сріблясту блузку в паєтках, яка допоможе блищати на всіх вечірках, джинсову куртку і червоний светр для прохолодних вечорів, білу сорочку, короткі шорти з високою талією і рожеві широкі штани – для жарких днів.

Красуня блищить в пляжній зйомці (фото: instagram.com/bellahadid)

"Дайте мені ковток і пляж, і я щаслива дівчина", – підсумувала красуня під фото, де вона сидить в куртці гірчичного кольору і тримає в руці склянку холодного напою. Прихильники залишилися в захваті від фото, поспішивши поділитися своїми враженнями.

Супермодель приміряла масу яскравих чуттєвих образів (фото: instagram.com/bellahadid)

  • Ти дуууже красива, мій ангел.
  • Ідеальна, я люблю тебе.
  • Я в захваті від цієї обкладинки.
  • Ти так прекрасна.
  • Ти виглядаєш такою вільною і милою. Твоя найкраща фотосесія, я так люблю це.
  • Хочу бути як Белла.
  • Це мої улюблені кадри з усіх, де ти знімалася.
  • Дівчина-мрія!
  • О боже!
  • Безумовно, моя улюблена обкладинка.

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