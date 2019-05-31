Погана дівчинка: Крістіна Агілера оголилася для провокаційної зйомки відомого глянцю

Відвертою фотосесією співачка анонсувала повернення на сцену
Крістіна Агілера, яка давно не радувала фанатів новими музичними роботами, нарешті повернулася з гучними новинами і гарячої фотосесією. 38-річна співачка знялася для спеціального випуску глянцевого видання Galore Icon, бажаючи заявити про своє гучне повернення на сцену.
"Ми не могли придумати нічого кращого, щоб привернути увагу до обкладинки нашого випуску Icon, ніж помістити на неї нашу улюблену малу Dirrty. Крістіна Агілера – не тільки ідеальна витончена дівчина, вона поп-зірка, яка відкрила багатьох нашим читачам очі на силу дівчат, сексуальне звільнення і на те, як бути впевненою в собі, навіть якщо ви відрізняєтеся від інших!..", – написали на сайті видання.
Останні кілька років Агілера займалася вихованням дітей та участю у зйомках телешоу «Голос». Тепер же поп-принцеса планує тріумфальне повернення до свого покликання – виступів і концертів.
38-річна знаменитість не боїться провокаційних зйомок (фото: instagram.com/xtina)
Знімала зірку 65-річна Елен фон Унверт, відома своїми роботами з еротичним ухилом. Головною темою роботи з Христиною вони вибрали скандально відомі ролики співачки Dirrty і Beautiful. Тому тут є місце оголеним тілам, неприкритій сексуальності, відвертим позам і іншим провокаціям. Христина приміряла масу образів в стилі бурлеск і танцівниць кабаре, на багатьох з яких практично повністю оголилася. Компанію їй склали і "гарячі" хлопці.
Крістіна Агілера вирішила повернутися до концертної діяльності (фото: instagram.com/xtina)
"Для мене було честю і задоволенням воз'єднатися з моїм дорогим другом @EllenVonUnwerth для випуску @Galore Icon!!! В захваті від всіх, хто був зі мною з час нашої оригінальної зйомки «Назад до основ», щоб побачити нашу еволюцію разом з новою енергією"; "Привіт усім "поганим" дівчатам", – підписала знаменитість серію гарячих фото, якими в своєму Instagram-акаунті.