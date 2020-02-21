У плащі на голе тіло: Емілі Ратаковскі показала досконале тіло в пікантному вбранні

Емілі Ратаковскі – велика любителька яскравих образів для світських виходів. Актриса, модель і бізнесвумен намагається не пропускати знакових подій, вирушаючи туди у "голих" сукнях, купальниках, кроп-топах... Загалом – як можна більш оголеною. Але цього разу дівчина вирішила довести, що навіть в закритих речах можна виглядати спокусливо.

Еміл вміє бути привабливою в будь-якому одязі (фото: instagram.com/emrata)

В Мілані, де зараз проходить Тиждень моди, Емілі показала вже два схожих образи. Перший – майстер-клас, як виглядати максимально відвертою при мінімальній оголеності. Об'ємний чорний тренч з широким коміром дівчина одягла прямо на голе тіло, про що говорить тільки пікантний "просвіт" на грудях. При цьому "нічого зайвого" Емілі не демонструє, решту малює уява. Доповнили образ високі чоботи з принтом під шкіру пітона. Волосся Емілі поклала в об'ємну укладку, а макіяж зробила з акцентом на губи.

Ратаковскі вчить носити плащ (фото: instagram.com/emrata)

Для другого способу Ратаковскі також взяла за основу плащ. Цього разу – класичного фасону, приталений, він був щільно застебнутий на всі ґудзики. Свою знамениту талію 28-річна красуня підкреслила широким ременем. В руках у неї був чорний клатч прямокутної форми, а завершували образ високі чоботи в тон сумці. Ідеальним доповненням до образу став макіяж: відтінок губної помади Емілі підібрала тон в тон до тренчу. А волосся витягла, зробивши укладку більш гладкою. У такому вбранні Ратаковскі також виглядала дуже ефектно і спокусливо навіть без демонстрації своїх знаменитих форм.

Модель в Мілані (фото: instagram.com/emrata)

Так Емілі вирушила на показ одного з своїх улюблених брендів – Prada. "Спасибі чудовій команді @prada і прекрасный пані Праді за те, що запросили мене сьогодні на їх неймовірне шоу. Воістину особливий досвід", – написала розчулена бізнесвумен.