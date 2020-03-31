У пікантному міні: 45-річна Вікторія Бекхем показала розкішне тіло у відвертій зйомці для відомого глянцю

Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Бізнесвумен показала нову зйомку

Вікторія Бекхем, незважаючи на карантин і загальну напружену обстановку, вирішила не відмовляти собі в радості показати нову зйомку. 45-річна знаменитість знялася для нового номера Vogue México. Фотосесія вийшла яскравою і відвертою. Вікторія приміряла масу стильних нарядів з весняно-літніх колекцій, включаючи кольорові блузи з рюшами і зухвалі міні-сукні. Саме на них, а також розкішному тілі нев'янучої знаменитості, і зроблений акцент. Так чи інакше, кожен образ покликаний підкреслити струнку фігуру Вікторії та її форми. Відверте декольте, як би ненароком показана нижня білизна, екстра-міні... А плюс до цього спокусливі пози – потрібно віддати належне майстрам: зйомка вийшла стильною і одночасно відвертою.

Вікторія для глянцю (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Вікторія опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram, написавши: «Я не знала, чи повинна я публікувати це чи ні... Обкладинка, яка була знята в тому, що зараз схоже на іншу реальність і час. Кілька місяців тому мені було дуже весело зніматися для @VogueMexico в Нью-Йорку з найбільш неймовірноюкомандою. Я сподіваюся, що наші творчі індустрії зможуть продовжувати грати свою роль, дозволяючи всім нам трохи вислизнути і надихнутися, переживаючи ці безпрецедентні часи. Я дуже радію спогадами про цей знімальний день, тому я вирішила поділитися ним – Vogue Mexico подбали про те, щоб ви могли завантажити квітневий випуск безкоштовно. Сподіваюся, вам сподобається».

В інтерв'ю редактора зробили акцент на робочих буднях Вікторії, не обійшовши стороною і теми особистого життя. Багато уваги журнал приділив питанню нового дітища Вікторія Бекхем – марки Victoria Beckham Beauty. «Багатогранна модельєр, ділова жінка, мама, дружина і знаменитість, дуже чітко уявляла, чого вона хоче від б'юті-бренду. Вона уявляла, як буде виглядати її розкішна косметична фірма, і це стало результатом Victoria Beckham Beauty: сталого, прозорого і вільного від жорстокості бренду. Тепер вона приходить, готова підкреслити красу жінки і зробити життя максимально легким для всіх тих людей, які люблять її красу...», – захоплюються журналісти Vogue.

Вікторія приміряла відверті вбрання (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Сама Вікторія підкреслила, що знає про свою справу все: «Я мама чотирьох дітей і працюю 24 години на добу. Завдяки своєму досвіду в цьому середовищі я знаю, що корисно, а також знаю багато хитрощів і хочу поділитися ними».