У піджаку на голе тіло і колготках: Бейонсе в спокусливому вбранні на GLAAD Media Awards

Премія GLAAD (Gay and Lesbian Alliance Against Defamation) Media Awards створена, щоб заохотити внесок у боротьбу за рівноправність сексуальних меншин – нагороди вручаються за видатне подання ЛГБТ-спільноти (Альянсу геїв і лесбіянок проти дифамації) на телебаченні, у ЗМІ. Окремо існує категорія, яка позначає внесок знаменитостей. Премія проходить щорічно, починаючи з 1990 року в Нью-Йорку, Лос-Анджелесі або Сан-Франциско.

У цьому році в Лос-Анджелесі відбулася ювілейна 30-я церемонія нагородження, яка зібрала масу небайдужих до проблем сексуальних меншин селебріті. Так, сюди прийшли Діта фон Тіз, Гвінет Пелтроу, Леа Мішель, Олівія Манн, Джаміла Джаміл, Еллісон Дженні, Джеймі Лі Кертіс і багато інших. Не обійшлося і без пари Бейонсе і Джей-Зі, які до того ж стали володарями нагороди від ЛГБТ-спільноти.

Стильна Бейонсе на церемонії GLAAD Media Awards (фото: instagram.com/beyonce)

Репер і r&b-діва виступили з вдячними полум'яними промовами. "Ми тут для того, щоб пропагувати любов до кожної людини, – сказала співачка. – І зміни починаються з підтримки самих близьких вам людей. Тому давайте розповімо їм, що вони кохані. Давайте нагадаємо їм, що вони прекрасні. Давайте висловлюватися і захищати їх. І батьки, давайте любити наших дітей в їх дійсній формі". Таким чином, до речі, вона виявила і шану своєму дядькові, "найчарівнішому гею, якого вона коли-небудь знала".

Він, за словами співачки, допоміг у житті і їй, і її сестрі Соланж Ноулз. "Він жив своєю правдою. Він був сміливим і не викликав жалю в той час, коли ця країна не була такою вразливою. І спостерігати за його боротьбою з ВІЛ було одним з найбільш хворобливих переживань, які я коли-небудь відчувала", – завершила вона свою емоційний спіч.

Бейонсе і Джей-Зі на церемонії GLAAD Media Awards (фото: instagram.com/beyonce)

Джей-Зі також висловив своє визнання за нагороду і згадав про матір-лесбіянку, яка отримала премію в минулому році.

Про цю подію вони повідомили на офіційній сторінці в Instagram, поділившись з підписниками декількома фото. Для церемонії пара вибрала стильні вбрання. Репер прийшов в класичному чорно-білому костюмі з метеликом. А Бейонсе обрала дещо сміливіше. Так, на співачці був довгий піджак, під яким явно проглядалося тільки голе тіло, чорні колготки і босоніжки з оригінальними прозорими чорними стрічками-бантами. Доповнили наряд довгі сережки з камінням, намисто і блискучий клатч. Вийшло неймовірно стильно і сексуально!

Нагадаємо, раніше Бейонсе в комапнії Jay-Z блиснула пишними грудьми і екстремальним декольте.

Також стильні Бейонсе і Джей-Зі оригінально звернулися до британцям на тлі портрета Меган Маркл в ролі Мони Лізи.