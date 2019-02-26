В паєтках і з глибоким декольте: образ Майлі Сайрус для Оскар 2019 підкорив мережу

Ще один відвертий наряд з вечірки Vanity Fair

Церемония награждения Оскар 2019, которая состоялась в Лос-Анджелесе 24 февраля, – бесконечный источник тем для разговоров, включая как итоги кинопремии, так и то, какие наряды выбрали знаменитости. Вот уже второй день мировой общественности не дают покоя платья разной степени откровенности, которыми блистали звезды на красной дорожке и вечеринке Vanity Fair. Так, Кендалл Дженнер буквально взорвала сеть своим "голым" платьем от Rami Kadi. А Наоми Кэмпбелл порадовала поклонников стильным выходом в Alexander McQueen.



К слову, многие из них только сейчас стали делиться на своих страницах Instagram подробностями ивента и выкладывать фото с церемонии. Но были и те, кто буквально засыпал кадрами с первых минут. К примеру, певица Майли Сайрус.

Оскар 2019: Майли Сайрус на вечеринке Vanity Fair (фото: instagram.com/mileycyrus)

Майли не стала мучить своих поклонников и выложила на своей странице в Instagram сразу с десяток снимков в разных ракурсах с афтепати церемонии награждения Оскар 2019.



Для выхода в свет 26-летняя актриса и певица выбрала черное платье в пайетках от Saint Laurent с глубоким декольте и высоким разрезом, украшенное на талии кокетливым бантом. На украшения стилисты Майли также не поскупились: на девушке были браслеты с камнями, кольца, серьги, а также необычное колье в виде змеи.

Майли Сайрус в роскошном платье Saint Laurent (фото: instagram.com/mileycyrus)



Свой образ в духе рок-шик она дополнила соответствующим макияжем: графичные стрелки, подчеркнутые скулы, чувственные губы, а также "мокрой" укладкой. Фолловеры звезды оценили ее старания. "Очень красиво", "Богиня", "Невероятно", "Сказочно как всегда!".

На мероприятие звезда пришла в сопровождении актера Лиама Хемсворта, за которого вышла замуж в прошлом году.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт (фото: instagram.com/mileycyrus)

Напомним, ранее мы более детально рассматривали наряды с красной дорожки церемонии Оскар 2019.

В кадр попали как самые изысканные и удачные образы, так и наряды, которые явно не сделали лучше своих обладательниц.