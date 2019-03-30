Обережно, гаряче: Ріанна розбурхала мережу пікантними фото у спідній білизні

Спекотна красуня Ріанна - не тільки успішна співачка, вона також випускає лінійки косметики та спідньої білизни під своїм брендом Fenty. Так, нещодавно артистка "підірвала" мережу розкішною зйомкою в міні-сукні в рамках промо-кампанії хайлайтера для тіла Body Lava, тепер же знову розбурхала фанів вельми відвертими кадрами.

На цей раз 31-річна РіРі рекламує нижню білизну своєї марки Savage x Fenty. На гарячих знімках вона позує в напівпрозорому комплекті з трусиків і топа ніжно-жовтого кольору, приймаючи спокусливі пози. Доповнюють образ яскравий макіяж і манікюр в тон наряду.

Фото: Ріанна (instagram.com/badgalriri)

Нова колекція Ріанни надійде в продаж вже 1 квітня і знаменитість поділилася, що не може дочекатися цього дня.

Фото: Ріанна (instagram.com/badgalriri)

Кожне фото набрало по кілька мільйонів лайків, а в коментарях користувачі мережі засипали співачку компліментами, особливо відзначаючи її розкішні форми.

"Давай ще!"

"Ти точно реальна?"

"Дитинко, ти шикарна"

"О, цей погляд!"

"Така сесуальна"

"Досконалість"

"Ось це тіло!"

"Лялечка"

"Тепер жовтий - мій улюблений колір"

Нагадаємо, раніше Ірина Шейк знялася в новій рекламній кампанії Marc Jacobs Beauty.

А ось супермодель Кендалл Дженнер поділилася "гарячими" кадрами нової лінії купальників.