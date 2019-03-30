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Обережно, гаряче: Ріанна розбурхала мережу пікантними фото у спідній білизні


Таким чином артистка рекламує білизну власного бренду

Спекотна красуня Ріанна - не тільки успішна співачка, вона також випускає лінійки косметики та спідньої білизни під своїм брендом Fenty. Так, нещодавно артистка "підірвала" мережу розкішною зйомкою в міні-сукні в рамках промо-кампанії хайлайтера для тіла Body Lava, тепер же знову розбурхала фанів вельми відвертими кадрами.

На цей раз 31-річна РіРі рекламує нижню білизну своєї марки Savage x Fenty. На гарячих знімках вона позує в напівпрозорому комплекті з трусиків і топа ніжно-жовтого кольору, приймаючи спокусливі пози. Доповнюють образ яскравий макіяж і манікюр в тон наряду.

Фото: Ріанна (instagram.com/badgalriri)

Нова колекція Ріанни надійде в продаж вже 1 квітня і знаменитість поділилася, що не може дочекатися цього дня.

Фото: Ріанна (instagram.com/badgalriri)

Кожне фото набрало по кілька мільйонів лайків, а в коментарях користувачі мережі засипали співачку компліментами, особливо відзначаючи її розкішні форми.

  • "Давай ще!"
  • "Ти точно реальна?"
  • "Дитинко, ти шикарна"
  • "О, цей погляд!"
  • "Така сесуальна"
  • "Досконалість"
  • "Ось це тіло!"
  • "Лялечка"
  • "Тепер жовтий - мій улюблений колір"

Нагадаємо, раніше Ірина Шейк знялася в новій рекламній кампанії Marc Jacobs Beauty.

А ось супермодель Кендалл Дженнер поділилася "гарячими" кадрами нової лінії купальників.

 

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