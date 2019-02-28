Обережно, гаряче! Популярна модель засипала мережу "голими" фото

Емілі Ратаковські презентувала нову лінію купальників

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски – пожалуй, рекордсменка по количеству провокационных выходов в откровенных платьях. Последний из них, к слову, состоялся на церемонии награждения премии Оскар 2019. На вечеринке Vanity Fair она появилась в бежевом кружевном платье Brock Collection, главные отличия которого: максимально открытый корсет, дерзкая оборка на талии и полупрозрачная юбка.

Любит оголяться она и в своем Instagram. Практически половина всех фото в ее микроблоге откровенно сексуальные. К слову, на привычку публично оголяться не повлияло даже замужество.

Жгучая Эмили Ратаковски в соблазнительных купальниках (фото: instagram.com/emrata)

Напомним, Эмили и ее бойфренд Себастиан Бэр-Макклардом поженились в феврале прошлого года. А на днях они отметили годовщину свадьбы. В честь такого события Эмили выложила в сеть серию снимков с торжества и сделала трогательную подпись:

"В этот день год назад мы отправились в мэрию с некоторыми из наших самых близких друзей. Что это был за год! Выйти за тебя замуж было одной из величайших радостей в моей жизни. С новым годом!"

Эмили Ратаковски в новой фотосессии(фото: instagram.com/emrata)

Семья семьей, но от работы никуда не деться. Сегодня девушка порадовала подписчиков серией откровенных снимков. Эмили позирует в купальниках из новой линии собственной марки Inamorata. К слову, изюминка всех купальников производства Ратаковски – минимум ткани, максимум тела, что и демонстрирует откровенная фотосессия.

"В Inamorata появилось несколько новых принтов и моделей. Я так давно хотела показать вам эту модель!..", "Мой новый любимый купальник", – подписала горячие фото Эмили.

Эмили Ратаковски в соблазнительных купальниках (фото: instagram.com/emrata)

К слову, недавно еще одна модель похвасталась роскошными формами в новой рекламной кампании. Кендалл Дженнер в эластичном белье продемонстрировала идеальные изгибы и пластику.

А вот Кара Делевинь полностью обнажилась для рекламного кампейна Balmain.

Также напомним, ранее Рианна появилась на секретной вечеринке Бейонсе в роскошном летнем платье с анималистичным принтом.