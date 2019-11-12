Одна вдома: Емілі Ратаковскі демонструє пишні груди в облягаючому топі

Емілі Ратаковскі, яка є творцем і ідейним натхненником свого бренду Inamorata, не втомлюється радувати шанувальників все новими розробками. Починала вона з створення купальників і нижньої білизни. Потім додала лінію товарів для дому. Тепер же готова представити костюми і навіть аксесуари – великі сережки незвичайної форми дівчина вже встигла засвітити в сторіз, написавши заповітне "скоро".

Дівчина обожнює білі топи (фото: instagram.com/emrata)

Також вона продемонструвала блакитний костюм, який незабаром також можна буде придбати на сайті марки. Об'ємний піджак, надітий на голе тіло, і міні-спідниця, підкреслили крихкість і красу Емілі. Знімок вона представила на сторінці бренду, а підпис команда додала максимально емоційний: "Inamorata КОСТЮМИ. Наступний тиждень! (Вибачте, ми були такі схвильовані, що ми просто повинні були кричати).

Костюми – новинка в колекції Емілі (фото: instagram.com/emrata)

На своїй особистій Instagram-сторінці 28-річна красуня розмістила фото не менш гарячі. Вона показала пару кадрів, де позує в білому топі з глибоким вирізом у власному будинку – наряд практично повністю оголив пишні груди дівчини. Доповнюють образ вже згадані сережки, злегка розпатлана зачіска і чуттєвий макіяж. Шанувальники Ратаковскі поставили їй понад мільйон лайків і залишили масу приємних коментарів. До речі, не втрималася і Ірина Шейк, яка висловила своє захоплення за допомогою эмозді.

Нові гарячі фото Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Нагадаємо, бренд Inamorata вже встиг заслужити популярність по всьому світу. Також марка була відзначена на Fashion Media Awards, організованому американськими виданнями ELLE і Daily. Ратаковскі отримала приз як один з найуспішніших підприємців. "Цей бренд став надзвичайно успішним настільки стрімко! Чорт! Це вражає!", – захоплювалися на сторінці Daily.