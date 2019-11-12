Одна вдома: Емілі Ратаковскі демонструє пишні груди в облягаючому топі

Модель порадувала новим жарким кадром
Емілі Ратаковскі, яка є творцем і ідейним натхненником свого бренду Inamorata, не втомлюється радувати шанувальників все новими розробками. Починала вона з створення купальників і нижньої білизни. Потім додала лінію товарів для дому. Тепер же готова представити костюми і навіть аксесуари – великі сережки незвичайної форми дівчина вже встигла засвітити в сторіз, написавши заповітне "скоро".
Також вона продемонструвала блакитний костюм, який незабаром також можна буде придбати на сайті марки. Об'ємний піджак, надітий на голе тіло, і міні-спідниця, підкреслили крихкість і красу Емілі. Знімок вона представила на сторінці бренду, а підпис команда додала максимально емоційний: "Inamorata КОСТЮМИ. Наступний тиждень! (Вибачте, ми були такі схвильовані, що ми просто повинні були кричати).
На своїй особистій Instagram-сторінці 28-річна красуня розмістила фото не менш гарячі. Вона показала пару кадрів, де позує в білому топі з глибоким вирізом у власному будинку – наряд практично повністю оголив пишні груди дівчини. Доповнюють образ вже згадані сережки, злегка розпатлана зачіска і чуттєвий макіяж. Шанувальники Ратаковскі поставили їй понад мільйон лайків і залишили масу приємних коментарів. До речі, не втрималася і Ірина Шейк, яка висловила своє захоплення за допомогою эмозді.
Нагадаємо, бренд Inamorata вже встиг заслужити популярність по всьому світу. Також марка була відзначена на Fashion Media Awards, організованому американськими виданнями ELLE і Daily. Ратаковскі отримала приз як один з найуспішніших підприємців. "Цей бренд став надзвичайно успішним настільки стрімко! Чорт! Це вражає!", – захоплювалися на сторінці Daily.