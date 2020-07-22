В образі жінки-вамп: оголена Кайя Гербер показала розкішне тіло у зйомці для відомого глянцю

Кайя Гербер (фото: instagram.com/kaiagerber)

18-річна модель підкорила мережу рідкісною красою

Кайа Гербер останнім часом на слуху. Так, нещодавно мережу сколихнула новина, що юна красуня закрутила роман з відомою моделлю Карою Делевінь. А тепер дівчина, яка давно (і досить успішно) слідує по стопах своєї знаменитої мами Сінді Кроуфорд, знялася для чергового глянцевого видання. Цього разу – японського Vogue. 18-річна зірка подіумів приміряла масу відвертих образів, а на кількох фото навіть з'явилася оголеною.

Кайа на новій обкладинці (фото: instagram.com/kaiagerber)

Треба визнати, що тендітна красуня вельми успішно перевтілилася в жінку-вамп, буквально підірвавши мережу своїм розкішним зовнішнім виглядом. Чорне напівпрозоре боді з мереживним ліфом, чорні шкіряні штани, облягаючі, немов друга шкіра, контрастного відтінку піджаки та інші речі підкреслили ідеальну зовнішність юної красуні.

Модель виглядає просто розкішно (фото: instagram.com/kaiagerber)

Дівчина, до речі, була відвертою не тільки в зйомці, де показала своє прекрасне тіло. Душу вона також оголила, в інтерв'ю розповівши багато особистого. Приміром, вона зізналася, що красиве життя, показане в пресі, не має нічого спільного з тим, що насправді переживає більшість зірок. «Ви повинні прокидатися кожен день і вибирати щастя для себе, а не для когось іншого. І не на основі думки кого-небудь ще. Те, що ви бачите в ЗМІ, частіше всього просто красива обкладинка. Це нормально, що у вас не все завжди безхмарне. Це нормально, що вам буває сумно. Це нормально, що у вас день не задався. Але про це ми не розповідаємо в соцмережах», – відверто гооврить Кайя.

Кайа не боїться бути відвертою (фото: instagram.com/kaiagerber)

Всього глянець представив 3 обкладинки, кожна з яких вийшла яскравою і стильною. Також журнал записав короткі ролики, і Гербер в числі інших моделей розповіла про своє психічне здоров'я. За словами дівчини, вона також знає, що таке страх, депресія і тиск з боку соцмереж і громадськості.