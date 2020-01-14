З оголеними грудьми на мотоциклі: Дженніфер Лопес блищить у відвертій зйомці для Vanity Fair

Дженніфер Лопес прикрасила чергову обкладинку. Вона стала однією з героїнь спеціального випуску Vanity Fair Hollywood Issue. Компанію їй склали легенди кінематографа, включаючи Едді Мерфі, Рене Зеллвегер (разом вони постали і на обкладинці), Антоніо Бандераса і Віллема Дефо. Так і початківці, що вже голосно заявили про себе: Пак Со Дам з "Паразитів", Флоренс П'ю з "Маленьких жінок", Аквафіна, відома за ролями в "Вісім подруг Оушена" і "Прощання", а також багато інших.

Як написали на сторінці видання, Дженніфер Лопес і 20 найяскравіших зірок 2020 року покликані разом розповісти історію про мрії, які живлять Голлівуд, і дороги, які ведуть туди.

Нова обкладинка Vanity Fair (фото: instagram.com/jlo)

Співачка і актриса, яка вже встигла отримати безліч нагород за свою останню роль у фільмі "Стриптизерки", однією з перших поділилася з шанувальниками новою обкладинкою. На своїй сторінці в Instagram вона написала пост: "26-й щорічний голлівудський випуск Vanity Fair вже тут, і для мене велика честь бути разом з 22 моїми колегами...".

Співачка приміряла і інші образи (фото: instagram.com/jlo)

На обкладинці, яку показала Дженніфер, вона приміряла чорний костюм з відвертим декольте від YSL: вузькі чорні брюки і піджак, покритий паєтками. Цю модель, до речі, на подіумі демонструвала Наомі Кемпбелл.

Наомі в костюмі від YSL (фото: instagram.com/naomi)

Завершують образ кольє з дорогоцінними каменями, а також берет з лакованої шкіри. 50-річна красуня компанії Рене Зеллвегер і Едді Мерфі сидить на мотоциклах на тлі барвистих пейзажів пустелі.

Зйомка війшла стильною і незвичайною(фото: instagram.com/jlo)

Всі герої відповіли на безліч запитань від редакторів видання. А тому матеріал вийшов досить великим і цікавим. Так, Лопес зізналася, що акторська гра – її головна любов.

"Я б сказав, що танці і музика – моя перша любов, але акторська гра – це кохання всього мого життя... Я відчуваю, що кожен раз, коли я входжу в нову роль, я стаю кимось, ким я не є. Люди бачать не Джей Ло, вони бачать покоївку, вони бачать стриптизерку, вони бачать того, кого вони повинні бачити, тому що я все ще можу дати вам відстрочку зневіри... Це виклик для мене, але і гострі відчуття".

А найбільш великим упущенням в кар'єрі вважає фільм "Невірна". Дженніфер відмовилася від участі у фільмі і в результаті там зіграла Дайан Лейн. Але співачка досі шкодує про цей крок.