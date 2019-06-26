В об'ємному піджаку і мереживній білизні: Кайлі Дженнер поділилася пікантними кадрами

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Популярна телезірка показала новий стильний наряд

Кайлі Дженнер, якому в серпні виповниться всього 22 роки, вже встигла стати наймолодшою мільярдеркою в світі, а ще заслужити звання ікони стилю для своїх численних фанатів. Козирі її гардеробу – багато міні, облягаючі силуети і відверті деталі. Один з таких нарядів вона продемонструвала в мережі вчора, коли вийшла у світ в чорному комплекті: спідниці і блузці на голе тіло.

Кайлі вийшла у світ в провокаційному образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

А кілька годин тому на її сторінці з'явився новий провокаційний ансамбль. Тепер вона одягла піджак у поздовжню дрібну смужку від Jean Paul Gaultier, головна особливість якого – значний виріз. Цим скористалася Кайлі, заодно продемонструвавши розкішну мереживну білизну від італійського бренду La Perla. Доповнили образ вільного крою шкіряні штани, туфлі на високій шпильці, а також великі сонцезахисні окуляри від Chanel і золотий чокер. Окремо варто згадати і манікюр з максимально довгими нігтями світло-рожевого відтінку.

Дівчина любить ділитися стильними луками (фото: instagram.com/kyliejenner)

Щоб максимально підкреслити свою сексуальність, Дженнер зробив вигляд, що розстібає жакет, демонструючи шанувальникам свої розкішні форми і дорогу білизну. Фанати вибухнули бурхливими захопленнями і буквально засипали її «вогняними» емодзі.

Підростаюче покоління Кардашьян-Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

У своїх сторіз Кайлі показала ще кілька ракурсів свого вбрання. А також зупинилася на не менш важливої частині свого життя – материнстві. Вона знову не втрималася, щоб не зняти однорічну доньку Стормі з двоюрідною сестрою. Цього разу дівчата вирушили в зоопарк, де з цікавістю спостерігали за тваринами, сміялися і обіймалися. «Моє серце», – написала Кайлі на фото.

До речі, дочка часто супроводжує знамениту маму на світські тусовки. І деколи на Дженнер обрушується критика фоловерів, яким не подобається, що дівчинка з дитинства оточена напівголими жінками з коктейлями в руках. Тим не менш Кайлі вдається врівноважувати ситуацію, показуючи забавні знімки з малятком і розповідаючи про нескінченної любові до Стормі та її сестрам.