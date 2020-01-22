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Новий чорний: Моніка Беллуччі підкорила Париж елегантним образом в улюбленому відтінку

Lite » Мода 22.01.2020 - 18:32
Новий чорний: Моніка Беллуччі підкорила Париж елегантним образом в улюбленому відтінку
Моніка Беллуччі на показі Dior (фото: instagram.com/dior)

Актриса відвідала показ Alexandre Vauthier

Моніка Беллуччі вміє виглядати стильно і розкішно, навіть одягаючи лаконічні образи. На показі Alexandre Vauthier, який пройшов напередодні в рамках Тижня моди в Парижі, вона з'явилася в своєму улюбленому total black образі і буквально змусила говорити про себе весь інтернет-простір.

Новий чорний: Моніка Беллуччі підкорила Париж елегантним образом в улюбленому відтінкуНовий чорний: Моніка Беллуччі підкорила Париж елегантним образом в улюбленому відтінкуНовий чорний: Моніка Беллуччі підкорила Париж елегантним образом в улюбленому відтінкуНовий образ Моніки Беллуччі (фото: instagram.com/elle_ukraine; instagram.com/elle_ukraine)

Ансамбль Моніки склали чорні класичні брюки з високою посадкою і стрілками, шовкова сорочка з коміром-стійкою, а також приталений піджак. На ноги вона взула туфлі на високих підборах, а в руки взяла клачт в тон всьому вбранню. З аксесуарів красуня підібрала вишуканий ланцюжок і сонцезахисні окуляри. Волосся їй поклали в об'ємну укладку, а макіяж зробили в коричневих тонах.

Новий чорний: Моніка Беллуччі підкорила Париж елегантним образом в улюбленому відтінкуМоніка обожнює чорний (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

До речі, Моніка Беллуччі найчастіше для своїх виходів у світ і в зйомках вибирає саме чорний. І, слід відзначити, він їй неймовірно до лиця. За допомогою одягу в темних тонах їй вдається виглядати максимально стрункою і елегантною, при цьому чорний вигідно підкреслює білизну шкіри, а також як і раніше ніжний овал обличчя і чіткі риси обличчя італійської діви.

Новий чорний: Моніка Беллуччі підкорила Париж елегантним образом в улюбленому відтінку

Моніка на показі Dior (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

На своїй сторінці в Instagram 55-річна зірка ще не встигла похвалитися новим вдалим образом. А от різноманітні модні і світські портали вони вже облетіли. Причому зірка заслужила тільки позитивні відгуки.

До речі, на недавньому показі культового бренду Dior Моніка також з'явилася в стриманому образі в темних тонах. Костюм з темно-сірого твіду вона доповнила тонким ремінцем контрастного відтінку, а також трендовими аксесуарами: об'ємною сумкою і великими сонцезахисними окулярами. Вийшло неймовірно стильно!

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Новини України Моника Беллуччи
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